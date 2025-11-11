Dočekala svojih pet minuta: Matora raspalila paljbu po Anđelu, Anita skočila da ga zaštiti! (VIDEO)

Haos se nastavlja!

Voditelj Milan Milošević dao je priliku takmičarima u emisiji "Pretres nedelje" da iznesu svoj sud o haosu Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, a prva je dobila reč Jovana Tomić Matora.

- Drago mi je što su prvo bile nominacije da mogu opušteno da pričam. Sve što sam ikad rekla za Anitu, za majku, brata, sve je rekao Anđelo i još gore. Ja sam tad bila besna, iskompleksirana, povređena. Sve što sam pričala kad me je on gazio za stvari koje nije znao došlo je to toga da on ima potrebu mene sad toliko da gazi. Ako sam ja loša, loša je i on. Ja da sam ovo rekla za devojku bilo koju j*bali bi mi mamu. Ako je neko krv pr*pišao to sam bila ja jer sam tad još uvek bila vezana za Anitu. Naravno da je njemu smetalo da je bila u gej braku - rekla je Matora.

- Prihvatio me je takvu kakva jesam, šta je problem? - dodala je Anita.

- Ako zameramo Luki da se Biljana mešala onda svako treba da zameri i njemu. Kao što se sudi meni neka se sudi svima. Rekla je da joj je njegova majka rekla da je kopile i romkinja, a moja majka to nije radila koliko god nije bila za vezu. Ja ne verujem Aniti jer znam da zna da preuveličava. Meni niko nije verovao da je Anita bila u ludnici, a meni je to Mića rekao kad mi je želeo dobro. Ako sam ja znala sa Anitom da ulazim u vezu i kakva je bila isto tako sam verovala da mene voli kao i Anđelo što je verovao, a što je on drugačiji od mene? Ono što je uradila meni ne može da se poredi sa tim šta je tebi, ali imaš pravo da reaguješ tako. Za razliku od tebe ja neću da te osuđujem. Anđelo, ne možeš da budeš svetac i kažeš da je bacila čašu, a ti si polupao stan. Ona je mene prevarila - govorila je Matora.

- Ja tebe nisam prevarila - dodala je Anita.

- Naravno, nego si se dopisivala na dan svadbe. Ja sam bila jako pogana, umela sam da vređam, ali sad se njemu dešava isto. Ja sam ovde sve podnela, iza svojih sr*nja sam stala - dodala je Tomićeva.

- Ona sad pere sebe preko Anđela - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić