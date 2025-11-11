Ne može da se obuzda: Teodora jede Filipa pogledom, Bebica je kao manijak skenira! (VIDEO)

Dok je voditelj Milan Milošević čitao rezultate ankete Teodora nije skidala pogled s Filipa.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za najvelikodušnije osobe.

Treće mesto zauzeo je Filip Đukić.

- Super. Ja sam iznenađen, ne mogu da se setim da li smo imali ovo u trojci. Gledaoci verovatno gledaju i hvala na tome. Ove sezone nisam što se tiče hrane jer dosta imamo ovde, pa ne smatram da je to lep gest jer se svi pomažemo. Verovatno su gledali neke druge stvari. To je verovatno da daješ savete, opraštaš - govorio je Đukić, a Teodora ga je sve vreme skrenirala pogledom.

Drugo mesto zauzela je Anita Stanojlović.

- Nisam iznenađena jer sam u sedmici bila na skoro svakoj pozitivnoj anketi. Ja praštam, mogu da pričam sa prijateljima i neprijateljima, pomognem u svakom prilici. Gledaoci su ti koji odlučuju, pa znaju kad sam iskrena - govorila je ona.

Prvo mesto zauzeo je Anđelo Ranković.

- Prošli su dani, ćutao sam, a svašta su govorili. Hvala puno gledaocima. Ja obožavam pozitivne ankete. Mene je blam kad se neko hvali negativnim anketama. Ovde smo zbog naroda, milionski auditorijum ovde gleda, posmatra i glasa, a ko god ovo omalovažava je sujetan i iskompleksiran - govorio je Anđelo.

- Hoću da se izvinim Anđelu i Aniti i da im kažem svaka čast jer ste dva božanska bića - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić