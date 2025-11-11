AKTUELNO

Zadruga

OPLELA! Sara navela njih osmoro da su je razočarali, ONI SU ODABRANI OVE NEDELJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo su svi čekali da čuju.

Ovonedeljni vođa Sara Šajić dobila je zadatak da odabere osmoro učesnika koji su je najviše razočarali i zbog toga će biti u odabranima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka me je razočarao svojim postupcima prema Aneli, nisi se ponašao kako treba. Staviću i Aneli, razočarala me sa onim sa Neriom kad je tek ušla, zamerila si Luki ono sa Majom, malo si mi nejasna. Anđelo je broj tri, malo me je razočarao svojim postupcima prema Aniti, a i nju ću da stavim, oboje lažete neke stvari, imate nerazjašnjenih poslova, imate emocija. Ti si me razočarao u vezi sa Terzom što si lagao da si se dopisivao, mislim da je to istina kao što se priča - navela je Sara prvih četovoro odabranih.

- Staviću Asmina i Daču, zbog toga što spletkare, idete oko kuće lažete, izmišljate, pričate neistine, manipulišeš, lažeš dosta stvari, devojkama manipulišeš - rekla je Sara Asminu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Staviću Bebicu i Jovanu jer ste me razočarali tom svađom, dosta ste nedokazni - zaključila je Sara.

Dakle ove nedelje odabrani su Luka Vujović, Aneli Ahmić, Anđelo Ranković, Anita Stanojlović, Dača Virijević, Asmin Durdžić, Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Rekao je da će nam brzo doći! Emotivna ispovest Neriove bake, otkrila kako je Boris poginuo, a evo zašto se posvađao sa Sitom neposredno pred nesreću:

Zadruga

Ponosna sam na njenu majku: Matora otkrila šta se dešava sa Draganinom porodicom i da li su prihvatili njihovu ljubav! (VIDEO)

Domaći

Dokazi su spremni: Milica progovorila o aferama i afterima, obelodanila istinu i bivšoj zadrugarki poslala upozorenje! (VIDEO)

Domaći

Karić prvi put o raskidu sa Andreom: Obelodanio pravi razlog, ovo je kap koja je prelila čašu! (VIDEO)

Domaći

Ovo je tajna uspešnog braka Darka Lazića: Katarina priznala da mu prati svaki korak!

Zadruga

ZVONE ZVONA SVADBENA! Ena otkrila kada će stati na LUDI KAMEN sa Pejom: Aneli priznala koliko puta je bila zaprošena! (VIDEO)