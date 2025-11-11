OPLELA! Sara navela njih osmoro da su je razočarali, ONI SU ODABRANI OVE NEDELJE! (VIDEO)

Ovo su svi čekali da čuju.

Ovonedeljni vođa Sara Šajić dobila je zadatak da odabere osmoro učesnika koji su je najviše razočarali i zbog toga će biti u odabranima.

- Luka me je razočarao svojim postupcima prema Aneli, nisi se ponašao kako treba. Staviću i Aneli, razočarala me sa onim sa Neriom kad je tek ušla, zamerila si Luki ono sa Majom, malo si mi nejasna. Anđelo je broj tri, malo me je razočarao svojim postupcima prema Aniti, a i nju ću da stavim, oboje lažete neke stvari, imate nerazjašnjenih poslova, imate emocija. Ti si me razočarao u vezi sa Terzom što si lagao da si se dopisivao, mislim da je to istina kao što se priča - navela je Sara prvih četovoro odabranih.

- Staviću Asmina i Daču, zbog toga što spletkare, idete oko kuće lažete, izmišljate, pričate neistine, manipulišeš, lažeš dosta stvari, devojkama manipulišeš - rekla je Sara Asminu.

- Staviću Bebicu i Jovanu jer ste me razočarali tom svađom, dosta ste nedokazni - zaključila je Sara.

Dakle ove nedelje odabrani su Luka Vujović, Aneli Ahmić, Anđelo Ranković, Anita Stanojlović, Dača Virijević, Asmin Durdžić, Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić.

Autor: R.L.