SVI ODMAH NA PINK! Strah i trepet stigao u Elitu, učesnici nisu spremni na ono što ih čeka!

Biće veselo!

Danas je u Belu kuća došla Goca Džehverović, kako bi proverila da li učesnici vode računa o čistoći.

Nema sumnje da će biti veoma interesantno kada mama Džehva zađe u svaki ćošak i svaki štek, zato svi odmah na Pink.

Autor: R.L.