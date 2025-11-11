AKTUELNO

Zadruga

SVI ODMAH NA PINK! Strah i trepet stigao u Elitu, učesnici nisu spremni na ono što ih čeka!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće veselo!

Danas je u Belu kuća došla Goca Džehverović, kako bi proverila da li učesnici vode računa o čistoći.

Foto: TV Pink Printscreen

Nema sumnje da će biti veoma interesantno kada mama Džehva zađe u svaki ćošak i svaki štek, zato svi odmah na Pink.

Autor: R.L.

