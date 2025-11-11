AKTUELNO

Zadruga

SVAKA TI ČAST! Mama Džehva nahvalila ovu učesnicu, a kad je otvorila frižider, zamalo se nije onesvestila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve redom pregledala.

Goca Džehverović stigla je u Belu kuću, a učesnici su je dočekali raširenih ruku. Janjuš ju je poslužio tortom koju je dobio za Krunin rođendan.

- Znaš koliko sam tanjira bacila, zapekli posle dva dana - požalila se Mina Goci.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ova čistoća da me zatekne, ovo nema da se plati, svaka ti čast - rekla je Goca Mini koja je sredila kuhinju pre njenog dolaska.

- Otkad su ove kore, ovo ne valja, ovo mora da se briše, ovde uštekana torta - pričala je Džehva dok je vršljala po frižideru.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

VIDI BUDALE, BOŽE ME SAČUVAJ! Mama Džehva doživela POMRAČENJE kad je ušla u kuhinju i otvorila frižider! (VIDEO)

Zadruga

'RAČUNAM NA TEBE!' Džehva udelila POSEBAN zadatak Pablu, pa krenula u izvidnicu Bele kuće! (VIDEO)

Domaći

Uživo na Pinku: Mama Džehva stigla u Elitu da zavede red, takmičari se neće dobro provesti (VIDEO)

Zadruga

Uživo na Pinku: Mama Džehva stigla u Elitu da zavede red, takmičari se neće dobro provesti

Zadruga

Uživo na Pinku: Mama Džehva stigla u Elitu da zavede red, takmičari se neće dobro provesti

Zadruga

Uživo na Pinku: Mama Džehva stigla u Elitu da zavede red, takmičari se neće dobro provesti