SVAKA TI ČAST! Mama Džehva nahvalila ovu učesnicu, a kad je otvorila frižider, zamalo se nije onesvestila! (VIDEO)

Sve redom pregledala.

Goca Džehverović stigla je u Belu kuću, a učesnici su je dočekali raširenih ruku. Janjuš ju je poslužio tortom koju je dobio za Krunin rođendan.

- Znaš koliko sam tanjira bacila, zapekli posle dva dana - požalila se Mina Goci.

- Ova čistoća da me zatekne, ovo nema da se plati, svaka ti čast - rekla je Goca Mini koja je sredila kuhinju pre njenog dolaska.

- Otkad su ove kore, ovo ne valja, ovo mora da se briše, ovde uštekana torta - pričala je Džehva dok je vršljala po frižideru.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.