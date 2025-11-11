SVAKA TI ČAST! Mama Džehva nahvalila ovu učesnicu, a kad je otvorila frižider, zamalo se nije onesvestila! (VIDEO)

Sve redom pregledala.
Goca Džehverović stigla je u Belu kuću, a učesnici su je dočekali raširenih ruku. Janjuš ju je poslužio tortom koju je dobio za Krunin rođendan.
- Znaš koliko sam tanjira bacila, zapekli posle dva dana - požalila se Mina Goci.
- Ova čistoća da me zatekne, ovo nema da se plati, svaka ti čast - rekla je Goca Mini koja je sredila kuhinju pre njenog dolaska.
- Otkad su ove kore, ovo ne valja, ovo mora da se briše, ovde uštekana torta - pričala je Džehva dok je vršljala po frižideru.
Autor: R.L.