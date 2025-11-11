NIJE IMALA LOŠU NAMERU: Miljana detaljno izanalizirala svađu Anite i Anđela, pa otkrila šta sada misli o njihovom odnosu! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Naredna koja je postavila pitanje tokom Igre istine, bila je Aneli Ahmić.

- Da li se osećaš kao slobodan ili zauzet? - upitala je Aneli.

- Slobodan. Majo, da li vidiš razliku između odnosa Luke i Aneli i Teodore i Bebice? - upitao je Asmin.

- Da, vidim. Bebica veoma voli Teodoru. On jeste opsesivan u ljubavi, a ni ona ne bi mogla da bude sa njim godinama da ga ne voli, ali je jasno kao dan da joj se Filip dopada. Luka ne voli Aneli, nema tu ljubavi nikakve, a tek da ne pričam o Aneli. Miljana, da li misliš da je Anita imala lošu nameru, kada je sve ono izrekla za Anđela i da li tvoje ponašanje ima veze sa Zolom? - kazala je Maja.

- Što se tiče ovoga za Anđela, mislim da su Anita i on bili iskreni kad je njihova svađa u pitanju. Ja njih nikada nisam napadala, samo sam iznosila svoje mišljenje. Mislim da on nije toliko bio iskren prema njoj, koliko je ona bila prema njemu. Ono što je ona rekla, to je istina, spustili su loptu nakon igre istine. Mislim da ona svakako nije imala lošu nameru. Što se tiče toga za Zolu, on je za mene zatvorena priča, odvratan mi je i iritantan, ne bih nikako volela da ga vidim više - kazala je Miljana.

