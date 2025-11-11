AKTUELNO

Zadruga

NIJE IMALA LOŠU NAMERU: Miljana detaljno izanalizirala svađu Anite i Anđela, pa otkrila šta sada misli o njihovom odnosu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala svoj sud!

Naredna koja je postavila pitanje tokom Igre istine, bila je Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se osećaš kao slobodan ili zauzet? - upitala je Aneli.

- Slobodan. Majo, da li vidiš razliku između odnosa Luke i Aneli i Teodore i Bebice? - upitao je Asmin.

- Da, vidim. Bebica veoma voli Teodoru. On jeste opsesivan u ljubavi, a ni ona ne bi mogla da bude sa njim godinama da ga ne voli, ali je jasno kao dan da joj se Filip dopada. Luka ne voli Aneli, nema tu ljubavi nikakve, a tek da ne pričam o Aneli. Miljana, da li misliš da je Anita imala lošu nameru, kada je sve ono izrekla za Anđela i da li tvoje ponašanje ima veze sa Zolom? - kazala je Maja.

- Što se tiče ovoga za Anđela, mislim da su Anita i on bili iskreni kad je njihova svađa u pitanju. Ja njih nikada nisam napadala, samo sam iznosila svoje mišljenje. Mislim da on nije toliko bio iskren prema njoj, koliko je ona bila prema njemu. Ono što je ona rekla, to je istina, spustili su loptu nakon igre istine. Mislim da ona svakako nije imala lošu nameru. Što se tiče toga za Zolu, on je za mene zatvorena priča, odvratan mi je i iritantan, ne bih nikako volela da ga vidim više - kazala je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

POSTOJE VARNICE SA OBE STRANE: Žana dala svoj sud o odnosu Janjuša i Kačavende, evo kako gleda na dalji tok dešavanja u njihovom druženju! (VIDEO)

Zadruga

ONA ĆE SVOJE GREŠKE PLAĆATI! Kačavenda otkrila Bebici šta misli o Teodorinim postupcima, pa priznala da se suzdržava od komentarisanja njihove veze! (

Domaći

U ODNOSU SA PEJOM NIJE DRŽALA REČ: Baba Ene Čolić otkrila šta joj je najviše zamerila, pa istakla da je čista kleveta aludiranje određenih učesnika El

Domaći

BESNA KAO RIS! Ana Spasojević razvezala jezik o odnosu Uroša Rajačića sa Milicom Veličković, pa progovorila o njihovom RASKIDU: NISU SE VOLELI, TU JE

Domaći

JA SE SLADIM: Ena se naslađuje Lukinom SUNOVRATU pored Aneli, istakla da je prema njemu imala iskrene prijateljske namere pa se osvrnula na Ahmićevu:

Domaći

ASMINOVA MAJKA SE JAVNO OBRATILA STANIJI: Rešila da pošalje poruku Dobrojevićevoj, pa kao nikad do sada razvezala jezik o Aneli! (VIDEO)