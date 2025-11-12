AKTUELNO

Zadruga

Dali ruku jedno drugom! Luks se pokajao zbog uvreda na Sofijin račun, palo primirje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Sofija Janićijević i Sale Luks porazgovarali su sa Tošom, te su mu otkrili da su sklopili primirje.

pročitajte još

Ne verujem u karmu, verujem u sudbinu: Miljana jedva dočekala da likuje nad Bebičinim suzama, obratila se Teodori: Ti znaš da sam ja proživela PAKAO!

- Osećam se super, kao da sam izašla na par minuta i vratila se opet - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Realno si i bila napolju par minuta - rekao je Toša.

- Moja mama čeka tri meseca da ja pričam sa Tošom i vi sada se petljate. Ako ti ne pobediš, ništa nismo uradili. Pregledala sam šta je ovaj Luks pričao za mene dok me nije poznavao, pričao je sve i svašta. Sada je promenio mišljenje, pljuvao me je čak - rekla je Sofija.

pročitajte još

Možda ću ovakav nekome biti najbolji: Luka blati Aneli kao najgoreg dušmana, ona se od tuče i plača slomila na komade! (VIDEO)

- Što je promenio frizuru, pa je promenio i mišljenje - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' imaš osećaj da treba da mi se izviniš - pitala je Sofija.

- Pa da. Ono što sam video po klipovima, mislio sam da je ološ, ali je ortakinja ozbiljna...Samo da je ofarbam u plavo, pa je moja - rekao je Luks.

pročitajte još

Nikad veći karambol Aneli i Luke: On joj oteo verenički prsten i zauvek odsvirao kraj, a onda je isponižavao za sve pare! Ahmićeva se guši u suzama (V

- Šta, pa da budem glupa pa da pristanem (smeh) - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja vidim da si ti baš stabilan lik. Pre bih rekao da si u disbalansu, ali nema veze - rekao je Toša.

pročitajte još

Miljana i Toša u tandemu! Otplesala mu uz pesmu 'Se*si robot', dvorište se ori od plesa i pesme (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sklopili primirje: Mateja i Aneli se pokoškali, pa pružili jedno drugom ruku POMIRENJA (VIDEO)

Zadruga

NIŠTA OD PRIMIRJA: Ena besna zbog uvreda koje je Anelina mama uputila na njen račun! Ahmićeva istakla da se strasti neće smiriti! (VIDEO)

Domaći

Palo pomirenje! Kačavenda i Miki sklopili primirje, on progovorio o Mirku, Goci i Šijanu: Kada se to desilo, bili su kod nas, on je bio mali! (VIDEO)

Zadruga

PALO POMIRENJE?! Gastoz i Karić sklopili primirje, učesnici prasnuli u smeh (VIDEO)

Zadruga

Nisu dugo izdržali: Alibaba i Mina sklopili primirje, pa jedno drugom sipali alkohol u usta! (VIDEO)

Zadruga

Palo pomirenje: Nakon salve uvreda, Terza obasipa Sofiju poljupcima (VIDEO)