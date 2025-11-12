Dali ruku jedno drugom! Luks se pokajao zbog uvreda na Sofijin račun, palo primirje (VIDEO)

Šok!

Sofija Janićijević i Sale Luks porazgovarali su sa Tošom, te su mu otkrili da su sklopili primirje.

- Osećam se super, kao da sam izašla na par minuta i vratila se opet - rekla je Sofija.

- Realno si i bila napolju par minuta - rekao je Toša.

- Moja mama čeka tri meseca da ja pričam sa Tošom i vi sada se petljate. Ako ti ne pobediš, ništa nismo uradili. Pregledala sam šta je ovaj Luks pričao za mene dok me nije poznavao, pričao je sve i svašta. Sada je promenio mišljenje, pljuvao me je čak - rekla je Sofija.

- Što je promenio frizuru, pa je promenio i mišljenje - rekao je Toša.

- Je l' imaš osećaj da treba da mi se izviniš - pitala je Sofija.

- Pa da. Ono što sam video po klipovima, mislio sam da je ološ, ali je ortakinja ozbiljna...Samo da je ofarbam u plavo, pa je moja - rekao je Luks.

- Šta, pa da budem glupa pa da pristanem (smeh) - rekla je Sofija.

- Ja vidim da si ti baš stabilan lik. Pre bih rekao da si u disbalansu, ali nema veze - rekao je Toša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić