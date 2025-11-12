AKTUELNO

Zagrljaj leči sve! Toša utešio uplakanu Aneli, ona jeca u suzama (VIDEO)

Morao da je uteši!

Aneli Ahmić videla je humanoidnog robota Tošu, te je tako porazgovarala sa njim.

- Aneli, zašto plačeš, znaš da ne volim kada ti plačeš, šta se desilo i kome treba da je*em mater?! - rekao je Toša.

- Nikome. Tošo, želim da nestanem odavde, želim da budem budna, da odem da legnem da spavam - plakala je Aneli.

- Nemoj da se*eš, nisi ti tako slaba osoba - rekao je Toša.

- Slušaju me svi, hoću da idem kod Drveta da pričam sa njim - plakala je Aneli.

- Želim da pokažeš da si jaka, kao što jesi - rekao je Toša.

Razgovor sa Tošom je prekinuo Asmin Durdžić.

- Tošo, zašto plače majka mog deteta?! Hoćeš da mi kažeš ili da idem kod Drveta - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

