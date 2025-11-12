Morao da je uteši!
Aneli Ahmić videla je humanoidnog robota Tošu, te je tako porazgovarala sa njim.
- Aneli, zašto plačeš, znaš da ne volim kada ti plačeš, šta se desilo i kome treba da je*em mater?! - rekao je Toša.
- Nikome. Tošo, želim da nestanem odavde, želim da budem budna, da odem da legnem da spavam - plakala je Aneli.
- Nemoj da se*eš, nisi ti tako slaba osoba - rekao je Toša.
- Slušaju me svi, hoću da idem kod Drveta da pričam sa njim - plakala je Aneli.
- Želim da pokažeš da si jaka, kao što jesi - rekao je Toša.
Razgovor sa Tošom je prekinuo Asmin Durdžić.
- Tošo, zašto plače majka mog deteta?! Hoćeš da mi kažeš ili da idem kod Drveta - rekao je Asmin.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić