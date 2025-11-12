AKTUELNO

Zadruga

Ne ovde: Teodora upozorila Đukića zbog Bebice, pa mu posvetila stihove: Svako može tebe da ima, neću da te ostavim njima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na korak do poljupca!

Kako se ludi provod na žurki nastavio, Filip Đukić nekoliko puta prišao je Teodori Delić kako bi pomirisao njen parfem, a tom prilikom, oni su bili na korak do poljupca.

E, sad ide kontrola! Đukić proverio da li je Teodori hladno, ona koliko ima alkohola u krvi (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Teodora se nekoliko puta izmakla, te mu je tom prilikom poručila: "Ne ovde", što se može pretpostaviti da je zbog Nenada Macanovića Bebice, koji ne skida pogled s njih.

Ne može da ga obuzda! Bebica rešen da gleda u Teodoru dok mu se ne zgadi, Anđelo daje sve od sebe da ga smiri (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, krenula je numera "Ti možeš sve, al' jedno ne" u ženskoj izvedbi, pa je Teodora tako Filipu pevala ove stihove.

- Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima, neću da te ostavim njima, ja sam ti takva suđena - pevala je Teodora.

Ne skida pogled s nje! Đukić poljubio Teodoru pred Bebicom, on menja boje poput semafora (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

