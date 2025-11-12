Ne ovde: Teodora upozorila Đukića zbog Bebice, pa mu posvetila stihove: Svako može tebe da ima, neću da te ostavim njima (VIDEO)

Na korak do poljupca!

Kako se ludi provod na žurki nastavio, Filip Đukić nekoliko puta prišao je Teodori Delić kako bi pomirisao njen parfem, a tom prilikom, oni su bili na korak do poljupca.

Teodora se nekoliko puta izmakla, te mu je tom prilikom poručila: "Ne ovde", što se može pretpostaviti da je zbog Nenada Macanovića Bebice, koji ne skida pogled s njih.

Nakon toga, krenula je numera "Ti možeš sve, al' jedno ne" u ženskoj izvedbi, pa je Teodora tako Filipu pevala ove stihove.

- Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima, neću da te ostavim njima, ja sam ti takva suđena - pevala je Teodora.

Autor: Nikola Žugić