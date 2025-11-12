Nije Teodora vrana! Đukić dao sve od sebe da je smuva, ona neće da bude nova 'utorak devojka' (VIDEO)

Ne da se tako lako!

Teodora Delić i Filip Đukić održali su svoju Igru istine u kojoj su skinuli rukavice i jedno drugom priznali sve simpatije i to koliko se i od kada sviđaju jedno drugome. Nakon toga, Đukić je iskukao zagrljaj od Teodore, te se tako zavukao kod nje u krevet.

Njih dvoje su se sve vreme mazili i grlili, a milimteri su ih u nekim momentima delili od poljupca. Tom prililkom, Đukić je krenuo da je poljubi više puta, što je ona vešto izbegla, jer nije želela da bude, kako se pretpostavlja, nova "utorak devojka".

Kako će njihov odnos teći na dalje, ostaje nam da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, u video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić