PAO POLJUBAC?! Teodora i Filip se na trenutak zavukli ispod pokrivača, pa on HITNO napustio njen krevet! (VIDEO)

Šok!

Plamen strasti između Teodore Delić i Filipa Đukića se poprilično raplamsao kad su zajedno legli u krevet.

Njih dvoje nisu mogli da obuzdaju nalet strasti, te su se sve vreme mazili i grlili, a u jednom trenutku je delovalo kao da je došlo i do poljupca, ali su se na u momentu prekrili jorganom.

Ono što je skrenulo pažnu je to što je Delićeva zatražila od njega da izađe iz njenog kreveta, što nije tipično, jer je do sada, svaka devojka s kojom je on bio blizak, s njim dočekala jutro.

Kako će se ova situacija dalje odvijati, ostaje nam da ispratimo.

Autor: S.Z.