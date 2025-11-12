PAO POLJUBAC?! Teodora i Filip se na trenutak zavukli ispod pokrivača, pa on HITNO napustio njen krevet! (VIDEO)

Šok!
Plamen strasti između Teodore Delić i Filipa Đukića se poprilično raplamsao kad su zajedno legli u krevet.
Njih dvoje nisu mogli da obuzdaju nalet strasti, te su se sve vreme mazili i grlili, a u jednom trenutku je delovalo kao da je došlo i do poljupca, ali su se na u momentu prekrili jorganom.
Ono što je skrenulo pažnu je to što je Delićeva zatražila od njega da izađe iz njenog kreveta, što nije tipično, jer je do sada, svaka devojka s kojom je on bio blizak, s njim dočekala jutro.
Kako će se ova situacija dalje odvijati, ostaje nam da ispratimo.
Autor: S.Z.