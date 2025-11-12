Palo suočavanje: Maja i Teodora rešile da isteraju sve na čistac, zbog ovog takmičara su bile u svađi! (VIDEO)

Sve rešile!
Teodora Delić prišla je Maji Marinković kako bi s njom isterala stvari na čistac, a tom prilikom je saznala da se Marinkovićeva distancirala od nje zbog priča sa Asminom Durdžićem.
- Majo ti se meni nikad nisi loše obratila za ova dva dana - rekla je Teodora.
- Nisam - rekla je Maja.
- Šta je bilo sinoć? - upitala je Teodora.
- Za šta? - upitala je Maja.
- Za ogledalo - rekla je Teodora.
- Ne, ne - rekla je Maja.
- Osećam da si drugačija prema meni - rekla je Teodora.
- Mislim da me nameštaš za Asmina, ali nisam se zato naljutila. Ove godine se ni sa kim ne družim - rekla je Maja.
- Čudno mi je jer ti je Dača pakovao više, a s njim si pričala - rekla je Tedora.
- Dača mi je niko - rekla je Maja.
- Šta je s tim ljudima koji su potvrdili neku priču? - upitala je Teodora.
- Pa ja se ne družim ni sa kim. Mislim da tamo rijaliti mod kod tebe, ali stvarno neću da budem u nekim pričama - rekla je Maja.
- Ja sam pogrešno shvatila - rekla je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić