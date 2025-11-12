Palo suočavanje: Maja i Teodora rešile da isteraju sve na čistac, zbog ovog takmičara su bile u svađi! (VIDEO)

Sve rešile!

Teodora Delić prišla je Maji Marinković kako bi s njom isterala stvari na čistac, a tom prilikom je saznala da se Marinkovićeva distancirala od nje zbog priča sa Asminom Durdžićem.

- Majo ti se meni nikad nisi loše obratila za ova dva dana - rekla je Teodora.

- Nisam - rekla je Maja.

- Šta je bilo sinoć? - upitala je Teodora.

- Za šta? - upitala je Maja.

- Za ogledalo - rekla je Teodora.

- Ne, ne - rekla je Maja.

- Osećam da si drugačija prema meni - rekla je Teodora.

- Mislim da me nameštaš za Asmina, ali nisam se zato naljutila. Ove godine se ni sa kim ne družim - rekla je Maja.

- Čudno mi je jer ti je Dača pakovao više, a s njim si pričala - rekla je Tedora.

- Dača mi je niko - rekla je Maja.

- Šta je s tim ljudima koji su potvrdili neku priču? - upitala je Teodora.

- Pa ja se ne družim ni sa kim. Mislim da tamo rijaliti mod kod tebe, ali stvarno neću da budem u nekim pričama - rekla je Maja.

- Ja sam pogrešno shvatila - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić