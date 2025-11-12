AKTUELNO

Zadruga

Obelodanio najmračnije tajne takmičara: Dača Virijević razvezao jezik i raskrinkao sve goruće teme! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više ne ćuti!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su na samom startu Daču Virijevića koji je poput pravog insajdera sve aktulene teme zapazio i saopštio ih ukućanima.

- ''Grlili smo se pred spavanje dvadeset minuta'', ovo su izjavili Đukić i Teodora. Svi komentarišu da je Teodora mnogo drugačija i srećnija. Naredna tema je da je Sofija potvrdila da su Karić i Aneli bili intimni napolju, a odmah naredna tema bila je da su se posvađale Kačavenda i Vanja zbog Sofije. Tu naravno imamo i Minu koja nije želela da bude u društvu Kačavende i Sofije - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

