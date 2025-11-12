Najavio žestoko raskrinkavanje: Bebica rešio da pred Đukićem ništa ne govori o Teodori, ali večeras sledi haos! (VIDEO)

Na ovo niko neće ostati imun!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Nenada Macanovića Bebicu koji nije želeo pred Filipom Đukićem da komentariše svoju temu.

- Ja ovde neću pričati o odnosu s Teodorom pogotovo jer je tu Đukić, a neću dozvoliti da se iko sprda sa Teodorom i našim odnosom od dve godine i ja ću je uvek braniti - rekao je Bebica.

- Ko se konkretno sprda? - upitao je Bora.

- Sve odgovore ćete dobiti za crnim stolom - rekao je Bebica.

- Ja te razumem - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić