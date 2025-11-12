Progovorio o svemu za Pink.rs!

Aleksandra Nikolić već dugo s bivšim suprugom Urošem Jovanovićem bije pravnu bitku oko starateljstva nad ćerkicom, koju je ona po odluci Centra za socijalni rad mogla da viđa svakog drugog vikenda.

Međutim, nedavno je pripadnicima sedme sile otkrila da joj je Osnovni sud u Somboru, nakon mišljenja Centra za socijalni rad, izrekao zabranu prilaska ćerki i prekid svakog kontakta, a o razlozima nije želela da detaljiše.

Sada se za Pink.rs oglasio i njen bivši Uroš Jovanović, koji je za Pink.rs na samom startu otkrio da mu ona nikada nije bila žena već samo majka njegovog deteta, a potom i dodao da je Aleksandri Nikolić i Milovanu Miniću odbijena žalba na sudu.

- Nemam posebnu potrebu da komentarišem njihova beskrajna gostovanja po emisijama, ali izgleda da nas očekuje još jedna „tragična ispovest“ majke mog deteta. Moram da ponovim ono što se uporno zaboravlja: ona nikada nije bila moja supruga, niti žena - već isključivo majka našeg deteta. Što se mene tiče, sve ide svojim tokom, potpuno očekivano, već viđeno i više puta proživljeno. A dobro je poznato: što se više pravdaš, to se dublje ukopavaš - narod sve vidi. Najvažnija činjenica u čitavoj ovoj situaciji jeste da institucije rade svoj posao brzo i u skladu sa zakonom. Njihova žalba je odbijena, a mera zabrane prilaska mom detetu ostaje na snazi, i za nju i za njega. To je trenutno najbitnija stvar i jasna poruka o tome u kom smeru se situacija kreće. Uz nove dokaze koji su dostavljeni povodom te mere, očekujem od policije i tužilaštva da proces nastave i privedu ga kraju - kako god konačna odluka izgledala - ali da se do nje dođe po zakonu, bez pritisaka i manipulacija. Dodatno, pojavile su se nove okolnosti i pokrenuti su novi postupci - otkriva Uroš, pa dodaje:

- Posebno zabrinjava činjenica da je Milovan sam, pred milionskim auditorijumom, izjavio da je stajao ispred vrata sudnice i slušao šta se dešava tokom suđenja, a potom javno iznosio ono što je navodno čuo. Podsećam da su postupci u vezi sa poveravanjem deteta strogo zatvorenog tipa, i da takve izjave otvaraju ozbiljna pitanja o poštovanju sudskog postupka. Očekujem da nadležni organi ispitaju te navode i procene postoji li osnov za dalje postupanje, jer takvo ponašanje - ukoliko se dokaže - može zadirati u sferu neovlašćenog slušanja, neprikladnog iznošenja informacija i narušavanja integriteta postupka. Uprkos svemu, ostajem suzdržan. Situacija je izuzetno delikatna i svaki korak mora biti pažljivo odmeren. I dalje verujem u rad CSR Sombor i CSR Subotica, u policiju, tužilaštvo i sudove. Najbitnije je da se zaštita deteta stavi ispred svega. Na kraju, apelujem na sve građane koji se nalaze u sličnim situacijama da prijave svaki vid nasilja u porodici ili bilo kakvu sumnju na nezakonite radnje nadležnim organima MUP-a Srbije. Dete i njegova zaštita uvek moraju biti na prvom mestu - završava Uroš.

Autor: Pink.rs