Zadruga

Može samo da mi bude zahvalan: Miki Dudić poslao jasnu poruku Zoričinom sinu, više ne ćuti nikome! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šou!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su i Mikija Dudića s kojim su zajedno odjavili emisiju.

- Miki da li ćeš od sutra nositi svaki dan stajlinge kao sinoć? - upitao je Bora.

- Videćemo, Đukić me uzeo pod svoje - rekao je Miki.

- Ti si odrastao pored velikih muzičkih zvezda kao što je Šaban Šaulić - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šaban je bio uz mene u jako teškom periodu nakon mog razvoda i pričaću o tome - rekao je Miki.

- Šta imaš da kažeš na to što ti je poručio Zoričin sin? - upitao je Bora.

- Mislim da sam zaslužio neko malo: ''Hvala'' jer sam skočio za njegovu majku i branio je, ali Ilija i ja se nismo videli godinama - rekao je Miki.

Autor: N.Panić

