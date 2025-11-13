Takve igre sa mnom ne možeš: Anita bez pardona prekorila Alibabu, on obrnuo igricu! (VIDEO)

Nova svađa!

Anita Stanojlović prišla je Asminu Durdžiću kako bi mu sasula gorku istinu u lice i do znanja mu dala da neće padati na njegove manipulacije, a on se sve vreme smejao.

- Sa mnom nećeš te igre, to što si ti manipulator, to možeš s nekim drugim - rekla je Anita.

- Ti si pričala meni iza leđa - rekao je Alibaba.

- Šta? Rekla sam da si mi ljubomorisao na Boru - rekla je Anita.

- Pričao sam da sam psihopata - rekao je Alibaba.

- Ti čekaš sto da me kanališ - rekla je Anita.

- Nisam zaslužio da mi ovako vraćaš - rekao je Alibaba.

- Ma misli šta hoćeš bre - rekla je Anita.

- Ja sam kriv što sam te gledao kao drugaricu - rekao je Alibaba.

- Nemoj da mi se smeješ, sa mnom ne možeš da manipulišeš - rekla je Anita.

- Hvala ti što od mene praviš lažova - rekao je Alibaba.

- Ti praviš od mene - rekla je Anita.

- Ti si mene jutros pravila psihopatom - rekao je Alibaba.

- Ne, nego si ti meni ljubomorisao. Pravio si scene, a to što si bio pijan i ne sećaš se, to je druga stvar - rekla je Anita.

- Možemo da pričamo samo u četiri oka - rekao je Alibaba.

- Nemam s tobom šta da pričam, ti si lažov - rekla je Anita.

- Ja sam tebi davao savete, a ne ljubomorisao - rekao je Alibaba.

- Nemoj da se dereš na mene, na mene se moja rođena majka ne dere - rekla je Anita.

Autor: N.Panić