Skinula rukavice: Maja proglasila Alibabu licemerom, on nikad žešće uzvratio udarac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Udara tamo gde najviše boli!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

- Tačno je da je Bebica njega branio, ali dobro. Ja sam se plašila da Bebica ne uleti i oduševio me, stvarno. Što se tiče Asmina on kao i Janjuš ima pravo da se svima sveti i to je tako, a očigledno je da se sa Alibaba sveti Bebici - rekla je Milena.

- On ima pravo da bude osvetoljubiv, ali čeka kad je najgore. Što se tiče mene, najstrašnije sam vređala i njega i Staniju, ali isto tako sada branim njega - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam od prvog dana rekao da sam svima oprostio, ali nisam zaboravio. Ko me bude prvi dirao, j*baću mu majku nazad - rekao je Alibaba.

- Šta će oni dalje da rade, ja moju priču i moj stav nikad neću promeniti - rekla je Milena.

- Meni ne treba lažni kurton i demant - rekao je Alibaba.

- Suština priče nije to da li neko nekog gura u odnos, jasno je kao dan da se Teodori dopada Filip. Bebica je branio Asmina i zalagao se za njega, a onda kad već ima takvo mišljenje o Asminu onda ne treba da se druže. Ja sam danas rekla Teodori da onda ne treba da kaže: ''DA'' nego ''NE''. Njena greška je što ostaje u odnosu s Bebicom kog ne voli - rekla je Maja.

- Maja je videla da Teodora gleda Filipa, a otišla na veridbu - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

