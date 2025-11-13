AKTUELNO

Zadruga

Elita 9 ima svog Kristijana Greja! Aneli progovorila o Lukinim insistiranjima na intimnom činu: Ne prija mi to, ja mu to i kažem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrena do koske!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Aneli, da li misliš da je ljubav kad te neko onako hvata po radiju za g*zicu i stavlja ruku između nogu, uzdiže namerno kao da se peške popeo na Burž Kalifu, masira te s leđa, a polni organ mu se d*gao i vuče te ka sebi kao da nabija na k*rac? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Zbog toga si i ubrzao veridbu: Zorica ubeđena da je Bebica već ranije uvideo poglede Đukića i Teodore! (VIDEO)

- Kada uzdiše, nije to stenjanje...Imali smo jednom se*s. To Luku treba pitati, jesam, ja sam to dozvolila, meni zasmetaju te neke situacije, ne sviđa mi se - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je u ovoj sezoni spomenula ćerku?! Jeste, ovako da je doziva i da joj nedostaje - ubacila se Sofija.

- Nebitna mi je ova smrdulja. Ja ga opomenem i to je to - rekla je Aneli.

pročitajte još

'Koliko si jadna od 1 do 10?' Teodora priznala grešku prema Bebici u ovome, pa istakla: Ako sam bezdušna jer radim ono što osećam, onda sam najveća be

- Ja nikada ne mazim po polnom organom...Da joj ne prija?! Što se tiče toga za masiranje, šta ispada "50 shades of Luka" - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- On hoće da pokaže njeno pravo lice, da je kur*etina - rekla je Sofija.

- Naravno da sve utiče da ne možemo da imamo odnose kao što smo imali odnose napolju - rekao je Vujović.

pročitajte još

Ponovo stao u njenu zaštitu: Đukić odbranio Teodoru od Anite, Janjuš žestoko izvređao Bebicu jer se ponižava! (VIDEO)

- Je l' skakala po ku*cu po Odabranima prošle sezone, pa je bila priča da je to bio najbrutalniji se*s - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Kako si mogao da budeš s drugom, a mene si voleo?! Anita i Anđelo ponovo oči u oči, stavili sve karte na sto, Stanić okrenuo ploču: Ona je polupana! (

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne želim da imam nadzor 24 sata! Maja shvatila da je predaleko otišlo druženje sa Asminom, pa povukla ručnu: Progovorila o muvanju sa Lukom i Janjušem

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Maja progovorila o odnosu sa Janjušem i Aneli i njihovim svađama, pa priznala kakvo mišljenje ima o Bojani Pavlović! (VIDEO)

Domaći

Nije mi Milica ništa kriva, pa je neću petljati: Ena čuva keca u rukavu protiv Bore Santane, Peja osudio i njega i Filipa: To sebi muškarac NE SME da

Domaći

Pop*šan sam, ovo mi Janjuš nikad nije radio: Asmin kipti od besa zbog Lukine slike s Norom, Miljana ga sve vreme smiruje: Treba da joj vićeš da je dam

Zadruga

PROGOVORILA I ONA! Nakon Žanine podele, Miljana dala repliku i surovo ISKRENO progovorila o svom učešću: Znam da moji roditelji ne podržavaju neke stv

Domaći

Ognjen mi je poslao poruku, ne bih da kažem kakvu: Milica Kon progovorila o voditeljskoj poziciji na Farmi 8, otkrila šta se dešava sa njenom ćerkom k