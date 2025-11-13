Elita 9 ima svog Kristijana Greja! Aneli progovorila o Lukinim insistiranjima na intimnom činu: Ne prija mi to, ja mu to i kažem (VIDEO)

Iskrena do koske!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Aneli, da li misliš da je ljubav kad te neko onako hvata po radiju za g*zicu i stavlja ruku između nogu, uzdiže namerno kao da se peške popeo na Burž Kalifu, masira te s leđa, a polni organ mu se d*gao i vuče te ka sebi kao da nabija na k*rac? - glasilo je pitanje.

- Kada uzdiše, nije to stenjanje...Imali smo jednom se*s. To Luku treba pitati, jesam, ja sam to dozvolila, meni zasmetaju te neke situacije, ne sviđa mi se - rekla je Aneli.

- Da li je u ovoj sezoni spomenula ćerku?! Jeste, ovako da je doziva i da joj nedostaje - ubacila se Sofija.

- Nebitna mi je ova smrdulja. Ja ga opomenem i to je to - rekla je Aneli.

- Ja nikada ne mazim po polnom organom...Da joj ne prija?! Što se tiče toga za masiranje, šta ispada "50 shades of Luka" - rekao je Luka.

- On hoće da pokaže njeno pravo lice, da je kur*etina - rekla je Sofija.

- Naravno da sve utiče da ne možemo da imamo odnose kao što smo imali odnose napolju - rekao je Vujović.

- Je l' skakala po ku*cu po Odabranima prošle sezone, pa je bila priča da je to bio najbrutalniji se*s - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić