Skačeš na Bebicu, šta sam trebala, da uzmem palačinke?! Bukti rat Mikija i Zorice, pljušte prozivke i uvrede na sve strane (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Zorici Marković.

- Kako se osećaš zbog izdaje Mikija Dudića - glasilo je pitanje.

- Grozno, evo definitivno grozno. Ja ću malo da se vratim unazad. Ulaskom i početkom svađe mene i Kačavende, on je zaboravio neke stvari. Ovde je meni najstrašnije prećeno da će mi rašrafiti glavu u mojoj kafani, da će mirisati na mom grobu cveće i da će mi zbog njenog gaženja crći bajpasevi...Nakon toga, on dolazi jednog dana i opisuje Peru Žilicu sa popucalim kapilarima na nosu, ja se smejem opisu jednog pijandure, on kaže kako je video da se sunča i da je video njeno lice. Ja njemu objašnjavam da ne treba da me brani i da me meša, on je skočio na svađu sa Anđelom, ja sam rekla da je to potpuno okej jer znam da bi tako skočio i napolju da odbrani sestru, majku. On je ladno uzeo palačinke, ako si prijatelj, nećeš uzeti i komunicirati. Kada se moje dete oglasilo, ja ga samo pitam, kako bi rekao da je njegova Zlata ovde i da je moj Ilija to uradio?! Vrlo dobro znam kakvo mišljenje ima. Njemu najviše od svega smeta jer sam ja rekla da se pop*šao, kada jeste. Ona ga je nazvala Du*lić, a on je rekao da će tužiti. Iz cele te ekipe, Anđelo jeste prišao meni, ali nije skočio da me bije - rekla je Zorica.

- Što zameraš palačinku ako mu zameraš što je skočio na Anđela - urlala je Kačavenda.

- Kada ti skačeš na Bebicu zbog tvog oca, šta sam ja trebala, da uzmem palačinak od Nenada?! Moje dete ima pravo da se oglasi, isto bi tako ti reagovao i branio svoju majku - rekla je Markovićka.

- Neprimereno je bilo da mi kažeš da sam fikus, bilo je podrugljivo - rekao je Miki.

- Ona pokušava da ti objasni da je Ilija branio svoju majku, kao što si i ti svog oca - rekao je Bebica.

- Ovde se igra rijaliti i preokreće se priča - rekao je Miki.

- Čovek ti je rekao da si fikus, ti ćutiš ovde, a mene si izazivao na boks meč - rekao je Anđelo.

- Strpljenje je najbitnije, ja sam ovde prvi put učesnik. Posavetovao sam se sa Zoricom jer je ona duže ovde. Ja sam, ne da bih se dodvorio i prišljamčio Zorici, prokomentarisao sam Milenu, posle mi je bilo krivo i ja sam se zbog toga pokajao. Zbog toga što sam se pokajao odlučio sam da ne vodim tuđe ratove, a nekome odgovara da idem uz dlaku i kada ne idem uz dlaku, ja ne valjam, ja sam pi*ka, fikus i nemam stav. Dešava se situacija da sa ženom stvorim korektan odnos, ne samo što poznajem brata njenog, nego zato što je korektna. Mene samo čudi još jedna stvar, zašto nikada nije stiglo za Anđela kada je u pitanju tvoje zdravstveno stanje?! Koja je ovo izdaja?! - rekao je Miki.

- Ovo je čista izdaja! Kome on ide niz dlaku, meni ili njoj?! - urlala je Zorica.

Autor: Nikola Žugić