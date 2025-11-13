AKTUELNO

Zadruga

OVO ĆE BITI OZBILJNA VRATOLOMIJA! Evo kakav izazov danas imaju učesnici Elite! (VIDEO)

Biće zanimljivo.

Iako je Veliki šef poslao pismo da učesnici moraju da se prijave za izazov, oni su negodovali.

Bilo je mnogo njih koji nisu želeli da igraju, ali Lepi Mića se zauzeo i napravio četvrti tim, sastavljen od onih koji nisu želeli da učestvuju na početku. Veliki šef je potom poslao novo pismo.

- Draga Elito, nakon čitanja ovog pisma moći ćete da vidite o kakvoj igri je reč. Igraće po dve grupe u isto vreme, početak je kod Ulice poroka a kraj kod kapije, treba da skupite čaše. Čaše ne smete dodirivati rukama već samo slamčicama, ako vam ispadne morate ispočetka. Odaberite jednog koji se nije prijavio za izazov da stavi čaše na slamčice - pisalo je u pismu.

Nakon toga im je pušten i snimak kako igra treba da izgleda.

