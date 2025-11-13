AKTUELNO

Zadruga

Prijateljstvo na tankom ledu: Anita zapušila Urošu usta, pa priznala da joj je Anđelo ispred svih! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za https://www.youtube.com/watch?v=xWdjY02hAE8.

- Rekao si da ti i Karić otvarate restoran brze hrane, pa što se onda čudiš što je Aneli išla u Karićevu vilu da proba kobasicu? - glasilo je pitanje.

- Sad će da budu jaja i kobaja - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Uroša Stanića.

- Uroše, da li ti je Anita 100 puta rekla da se ne mešaš između Anđela i nje? - glasilo je pitanje.

- Jeste, ali je nekad jače od mene da se izborim za njenu istinu - rekao je on.

- Rekla sam mu milion puta da me uvlači u još veći problem. Ne želim da ratujem. Anđelo je bio u pravu i to kažem iako ide na moju štetu. Ne može da se meša na moju štetu. Anđelo je osoba koju sam volela najviše na svetu i ne može niko da se meša. Ja sam njega volela - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' on tebe? - pitao je Uroš.

- Jeste - dodala je ona.

- Znači ipak nije folirao - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

