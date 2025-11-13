Prijateljstvo na tankom ledu: Anita zapušila Urošu usta, pa priznala da joj je Anđelo ispred svih! (VIDEO)

Drama!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za https://www.youtube.com/watch?v=xWdjY02hAE8.
- Rekao si da ti i Karić otvarate restoran brze hrane, pa što se onda čudiš što je Aneli išla u Karićevu vilu da proba kobasicu? - glasilo je pitanje.
- Sad će da budu jaja i kobaja - rekao je Luka.
Naredno pitanje bilo je za Uroša Stanića.
- Uroše, da li ti je Anita 100 puta rekla da se ne mešaš između Anđela i nje? - glasilo je pitanje.
- Jeste, ali je nekad jače od mene da se izborim za njenu istinu - rekao je on.
- Rekla sam mu milion puta da me uvlači u još veći problem. Ne želim da ratujem. Anđelo je bio u pravu i to kažem iako ide na moju štetu. Ne može da se meša na moju štetu. Anđelo je osoba koju sam volela najviše na svetu i ne može niko da se meša. Ja sam njega volela - govorila je Anita.
- Je l' on tebe? - pitao je Uroš.
- Jeste - dodala je ona.
- Znači ipak nije folirao - rekao je Stanić.
Autor: A. Nikolić