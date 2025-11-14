HAOS U CIK ZORE! Aneli pobacala sve poklone od fanova i iselila Luku iz kreveta, preko NJE mu neće preći (VIDEO)

Karambol!
Nakon emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žustre rasprave između Aneli Ahmić i Luke Vujovića zbog Anite Stanojlović. Svađa je ubrzo rezultirala bacanjem poklona od podrške i Lukinim izlaskom iz kreveta.
- Sve mi nosi! Dete si mu upoznao i dozvolio da ovakve spletke rade! Ova ku*vica mala i svi... Normalno je što imaš komunikaciju sa ovim ološom i da ti on namešta ovu ku*vetinu - vikala je Aneli.
- Šta sam ti uradio? - ponavljao je Luka.
- Go*no jedno, skloni se! đedovići mali se sad slade - vikala je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić