HAOS U CIK ZORE! Aneli pobacala sve poklone od fanova i iselila Luku iz kreveta, preko NJE mu neće preći (VIDEO)

Karambol!

Nakon emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žustre rasprave između Aneli Ahmić i Luke Vujovića zbog Anite Stanojlović. Svađa je ubrzo rezultirala bacanjem poklona od podrške i Lukinim izlaskom iz kreveta.

- Sve mi nosi! Dete si mu upoznao i dozvolio da ovakve spletke rade! Ova ku*vica mala i svi... Normalno je što imaš komunikaciju sa ovim ološom i da ti on namešta ovu ku*vetinu - vikala je Aneli.

- Šta sam ti uradio? - ponavljao je Luka.

- Go*no jedno, skloni se! đedovići mali se sad slade - vikala je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

