AKTUELNO

Zadruga

PET NAJGORIH LJUDI SAM UPOZNAO OVDE! Anđelo nikad brutalniji, nominovao NJEGA i izneo niz uvreda na njegov račun! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće mu se svideti kada čuje Rankovićeve reči.

Danas je stiglo novo pismo u kuću Odabranih, a Veliki šef im je dao zadatak da nominuju jednog takmičara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću da dužim, rekao sam pet najgorih osoba sreo ovde, nominovaću Ivana Marinkovića koji je najveće smeće koje se raduje više tuđoj nesreći nego svojoj sreći - naveo je Anđelo.

- Mogla bih i Kačavendu, ali sada ima drugih ljudi koje želim da nominujem, pola ih se nalazi ovde. Izabraću ovaj put da nominujem jednu učesnicu koja je deo klana koji spletkari meni, mom bivšem dečku, petljala se gde joj nije mesto, da me gledala na afterima, da me poznaje, a samo smo se slikale kod našeg druga u kafiću, to je jedini put kad smo se videle i čule a to je Mina Vrbaški - nominovala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gastozu će krenuti para na uši: Ovo je strogo branio Anđeli, ona jedva dočekala da prekrši! (VIDEO)

Farma

'ON JE PROFESIONALNI PREVARANT' Sneža Kušadasi se prisetila PROPALE veze sa Darijanom, pa otkrila kakav je bio u KREVETU! (VIDEO)

Domaći

GROFICA ĆE POČUPATI KOSU S GLAVE: Aneli joj jasno stavila do znanja da se ne pita ništa u vezi Nore, padaju dogovori za DNK test! (VIDEO)

Domaći

Luka na aparatima: Janjuš testira Aneline granice, ona svim silama izbegava da ga gleda u oči! (VIDEO)

Ostali sportovi

ZNAČENJE JE MNOGO DUBLJE Legenda čita između redova: Novak je najavio kraj

Domaći

VOLI ME I POŠTUJE! Milica Kemez progovorila o novom izabraniku, pa potkačila Boru: Neuporedivo je...