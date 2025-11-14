PET NAJGORIH LJUDI SAM UPOZNAO OVDE! Anđelo nikad brutalniji, nominovao NJEGA i izneo niz uvreda na njegov račun! (VIDEO)

Neće mu se svideti kada čuje Rankovićeve reči.

Danas je stiglo novo pismo u kuću Odabranih, a Veliki šef im je dao zadatak da nominuju jednog takmičara.

- Neću da dužim, rekao sam pet najgorih osoba sreo ovde, nominovaću Ivana Marinkovića koji je najveće smeće koje se raduje više tuđoj nesreći nego svojoj sreći - naveo je Anđelo.

- Mogla bih i Kačavendu, ali sada ima drugih ljudi koje želim da nominujem, pola ih se nalazi ovde. Izabraću ovaj put da nominujem jednu učesnicu koja je deo klana koji spletkari meni, mom bivšem dečku, petljala se gde joj nije mesto, da me gledala na afterima, da me poznaje, a samo smo se slikale kod našeg druga u kafiću, to je jedini put kad smo se videle i čule a to je Mina Vrbaški - nominovala je Aneli.

Autor: R.L.