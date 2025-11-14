NEOBAVEŠTEN! Bebica tvrdi da nije znao za Teodorine flertove, Dača i Asmin mu POLUPALI SNEŠKA! (VIDEO)

Tvrde da su mu jasno i glasno rekli.

Danas Odabrani nominuju prvog učesnika koji će se boriti za opstanak u "Eliti 9" ove nedelje.

- Da mogu nominovao bih tebe, Dačo - rekao je Bebica, a Danilo se pravdao da ga nije izdao i da nije njemu radio iza leđa, a pomagao mu da veri Teodoru.

- Pričali smo da se Teodori sviđa Filip, a ti si rekao: "Nema ništa od toga", ja sam ti to rekao, a rekao si da je ona koketa - naveo je Asmin.

- Meni je neshvatljivo šta se sve ovo dešava - istakao je Bebica.

- Nemoj da kažeš da nisi znao kad si znao, ima već dve, tri nedelje, ja sam ti rekao - ponovio je Asmin.

- Ne ja ne verujem dok ne vidim, ali je možda ne bih verio - naveo je Nenad.

- Verio si je da sprečiš neke stvari - dodao je Durdžić.

- Nemam neku motivaciju, a nominovaću eto Mikija Dudića, imao sam veliku svađu sa njim - naveo je Bebica.

