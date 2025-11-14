AKTUELNO

Zadruga

OČEKUJE NAJGORE: Veliki šef uputio čestitke Sari Stojanović povodom njene slave, ona PREBLEDELA zbog OVOGA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Danas je njen važan dan!

Veliki šef poslao je važno pismo na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa, Sara Šajić je pročitala o čemu je reč.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, danas su Sveti Vrači, a Veliki šef čestita svima koji slave, a specijalne čestitke šaljemo Sari Stojanović, čija je slava danas. Pozdrav, Veliki šef -

Međutim, Sara se veoma zabrinula, jer učesnici nisu dobili obaveštenje da odu u Dubiozu, te je pomislila da njena porodica nije želela da organizuje veselje, što ju je veoma rastužilo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

