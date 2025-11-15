Obezbeđenje napravilo živi zid! Žestok obračun Aneli i Luke trese Šimanovce, on uporno dokazuje svoju nevinost (VIDEO)

Haos!

Tokom emisije "Pitanja novinara", Aneli Ahmić obelodanila je da ju je njen, sada već bivši partner Luka Vujović tukao, te su tokom reklama nastavili svoju raspravu napolju.

- Tukao si me i te kako! Tu manipulaciju možeš nekome drugom - vikala je Aneli.

- Ja parkiram auto i plačem, a ona me vređa najstrašnije, Grofica je govorila da mi ne vređa oca - govorio je Luka.

- Mala mi plače pozadi, ostavio je mene napred da sedim - rekla je Aneli.

- Nora je govorila: "Nemoj Luku da diraš" - govorio je Luka.

- Stao je na sred ceste, nije me udario pred njom. Gade jedan, ku*vin sine! Ja ću ispričati sve - rekla je Aneli.

- Ja te tukao? - ponavljao je Luka.

- Glavu ću ti razbiti - rekla je Aneli.

- Tukao je, a prihvatila je veridbu - ubacila se Anita.

- Dok sam ja bio nije se ništa desilo osim one priče za after - rekao je Mića.

- Polako, ti si nekako priznao da si je snimao. Padaš na tome da će ljudi reći da si je snimao i za se*s. Rekao si da si napravio haos i da ćeš napraviti ako još jednom vidiš ovo - rekao je Ivan.

- Au kako laže! Kakve su to izmišljotine da sam je snimao - rekao je Luka.

- Neko je nagovorio Luka - rekla je Mina.

- Ona kaže da zna da nije, ali joj je rekla žena... Znaš li koliko me puta šutnula i udarila!? Istina je da sam joj ovako uradio na moru. Ruka nema veze sa mnom! Što ne bih rekao? Da te udarim znaš kolika će masnica da ti bude!? Pitaj je kolika joj je masnica bila. Ona je htela da me ostavi a nije znala kako. Kako je onda razlog Maja? Što nije ušla da me napada za snimak, kakva Maja onda? - vikao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić