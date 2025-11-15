Što bih odlepio? Nemam deset godina: Janjuš javno ponizio Kačavendu i ogradio se od nje, pa prekinuo svaki kontakt! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem o njegovom odnosu s Milenom Kačavendom.

- Kako se osećaš nakon što te je odjavila Milena i rekla da više s tobom neće nikakvu komunikaciju? - upitao je Darko.

- Tužno iskreno, nemam ništa protiv toga i ako je to njena konačna odluka onda ću to prihvatiti bez svađe i ružnih reči - rekao je Janjuš.

- Na osnovu čega ti deluje da je Kačavenda odlepila za tobom i da ju je pojela ljubomora zbog tebe i Jakšićke? - upitao je Darko.

- Nakon one reakcije stvarno izgleda kao neka zaljubljena osoba. Nemam četrnaest godina da se prepirem sa Milenom i Jakšićkom, uopšte ne razumem zašto i šta je ovo bilo zadnjih dana - rekao je Janjuš.

- Stiče se utisak iz tvoje priče da je ona odlepila i zagrejala se, a ti nisi? - upitao je Darko.

- Što bih ja odlepio? Nemam deset godina - rekao je Janjuš.

- Zbog čega si rekao da ovde ni u ludilu ni minut ne bi bio u vezi s Milenom? - upitao je Darko.

- Pa zato što neću da mi se tako ponaša devojka, ne podržavam nikako to dranje i ostalo - rekao je Janjuš.

- Kada si rekao da sa njom ne bi bio u vezi, ona je rekla: “Ni on sa mnom, ni ja sa njim ni ovde ni napolju“. Ti si je upitao: “Ni napolju, kažeš?“, i kad je ona potvrdila negodovao si. Kakve ste to planove pravili za spoljni svet, a ona se sada pere i priča kao: “Ni napolju“? - upitao je Darko.

- Sve si u pravu što si rekao, sve sam ja to rekao. Mi nismo pričali, ali moje mišljenje je da nikad ne bih bio ovde u vezi. Zamisli da Milena i ja ovde budemo u vezi? To je strašno, završavamo komunikaciju i to je to. Meni deluje kao da je jedva čekala da se posvađamo - rekao je Janjuš.

