Zadruga

Odlučio da se popravi: Terza obećao da neće piti alkohol utorkom, spreman na sve da zadrži Minu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jači nego ikad!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Minom Vrbaški i Borislavom Terzićem Terzom o njihovom raskidu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Porblme je utorak, ali ja opet kažem da nisam kriv. Svi ljudi koji su tu kažu da ništa loše nisam uradio - rekao je Terza.

- Još samo da mi pokaže da je tu ispravan. Pričao je kako mu je bitnije da pije, pa me još više iznervirao. Baš me zanima šta će dalje. Samo kad smo preživeli klipove. Od sad utorkom nismo u vezi - rekla je Mina.

- Nema piće utorkom. Stalo mi je do nje - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi nemamo problem samo to - rekla je Mina.

- Krišom ću da pijem - rekao je Terza kroz smeh.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

