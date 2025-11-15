AKTUELNO

Otarasio se svih uspomena na Aneli: Nakon što je Aneli bacila verenički prsten u WC šolju, Luka povukao ŠOK potez (VIDEO)

Nije mu lako!

Tokom emisije "Pitanja novinara", Aneli Ahmić je stavila definitivnu tačku na vezu sa Lukom Vujovićem. Ovom prilikom je priznala da ju je on tukao nekoliko puta tokom njihove veze, što je on neprestano negirao.

Ubrzo je uzela verenički prsten i bacila ga u wc šolju. Luka je po završetku emisije uzeo balone koje su dobili od zajedničkih fanova i pustio ih da odlete u nebo.

Da li je ovim potezom želeo da uzvrati Aneli udarac ili da i sam stavi tačku na njihov odnos - ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

