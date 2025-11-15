STAVIO IH NA PIJEDESTAL: Bora Santana tvrdi da su ove tri učesnice oličenje PAKOSTI! Uz stihove im poručio šta misli o njima! (VIDEO)

Nije štedeo reči!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Naredni koji je iskazao svoj stav bio je Filip Đukić.

- Sofija, Uroš i Ivan Marinković - rekao je Filip.

- Mića je na prvom mestu, na drugom mestu, a Miki na trećem. Pakostan si jer me gledaš sa strane, tražio si sigurno one mafice, dao si mi lažnu nadu da mogu da te smuvam, eto - rekla je Kačavenda.

- Aneli je na prvom mestu. Pakosna si, ljubav ne znaš da vratiš. Teodora je na drugom mestu je Teodora uz stihove ''zašto se ljubav za ljubav ne vraća'', na trećem mestu je Anastasija - kazao je Bora.

Autor: S.Z.