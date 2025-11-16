Tresla se gora, rodio se miš: Bebica obećavao totalno uništenje, a onda zaćutao pred Đukićem i Teodorom! (VIDEO)

Nije želeo da priča!

Nenad Macanović Bebica prvi je dobio reč kako bi nominvao između Teodore Delić i Filipa Đukića, a iako je u danima iza nas najavljivao njeno totalno uništenje, on je sada zaćutao.

- Neću ništa reći, to što mi je na srcu neću nikad reći. Malopre sam rekao Anđelu, ne mogu da verujem da stojim ovde. Jedino što ću reći je da u meni Teodora nema potrebe da vidi neprijatelja, mislim da niko od vas ne treba da je vređa jer vama ništa nije uradila. Ja je volim najviše na svetu i ostaviću nju - rekao je Bebica.

- Hoćeš da kažeš mišljenje o Filipu? - upitala je Ivana.

- Ne - rekao je Bebica.

- Znala sam da neće moći ništa da kaže tako da neprijatno bi mi bilo da ja bilo šta kažem - rekla je Teodora.

- On verovatno misli da sam ja kriv, ali on je svega svestan samo neće da prizna ni sebi, a kamoli nama. Pre mene nije došlo do ovog čina ili trenutka, pa se nije našao u ovoj situaciji, ali mislim da je čovek svega svestan. Nije moguće da vidi sve kod svakog, a ne vidi kod sebe. Čovek nije glup uopšte tako da mislim da je u dubini duše sve znao. Normalno da mu je teško, neće čovek ovde da se smeje i skače - rekao je Filip.

- Da li te gleda sa nekom dozom mržnje? - upitala je Ivana.

- Ne, zato ti kažem da mislim da je svega svestan samo što nije priznao sebi. Nema neku averziju prema meni, ili ja to ne osećam i ne vidim. Ja sam mu rekao kao muškarac muškarcu da sam se ponašao slično i išao na kartu žrtve, ali mislim da zbog sebe treba da promeni ploču i zbog daljeg nastavka svog života. Treba zbog sebe i svoje dece mora da menja ploču - rekao je Filip.

Autor: N.Panić