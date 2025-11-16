Bez dlake na jeziku: Anđelo ponosan jer Bebica dostojanstveno prolazi kroz raskid, Teodori našao samo jednu zamerku! (VIDEO)

Njegov sud su svi čekali!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Šta da kažem za Filipa, svake nedelje je ovde. Neću da se ponavljam, iako se ovo desilo ja o Filipu imam jako lepo mišljenje. On je multitalentovan, šarmantan i harizmatičan, ozbiljan šmeker. On je bio direktan kad je ovo situacija u pitanju i ne krivim ga ništa. Meni čak ni Bebica nije rekao nešto za Filipa. Filip je bio direktan i povučen. Imam najbolje moguće mišljenje o njemu i tako će i biti. Što se tiče Teki smatram da si jako dobra drugarica, jako dobar prijatelj. Kad poštuješ prijatelje ti ceniš i poštuješ i imaš jako dobar osećaj da osetiš ko je dobar čovek. Ti nisi bila direktna i iskrena u odnosu sa Bebicom, a ne krivim te ni ovde jer svako ima pravo da ide svojim putem. Svako ima pravo i kad voli da mu se svidi neko drugi. Mislim da si odlučilka da ideš dalje, tebe vodi taj osećaj i treba da ideš. Krivim te jer je trebalo da pričaš sa Bebicom i da mu kažeš da ti se dopada neko. Osim lepih stvari mogu da kažem da grešiš kad se brecaš na njega i kad ga uvrediš jer moraš da budeš svesna da je uz tebe stajao dve godine. Šta god da se desi ti si ta koja je otišla i povredila njega, pa i da je imao loše stvari koje je radio i koje su ti smetale to ne treba da izustiš jer znaš koliko se borio za vas i za sebe. Bebica mora da bude ponosan na sebe jer su rekli da će da je uhodi, a on treba da bude ponosan jer trpi i ćuti. Znam da ceniš moje mišljenje, imaš pravo da ideš dalje, ali bih voleo da ti budem u glavi kad neko kaže da ti se on gadi da ne kažeš nijednu ružnu reč za njega. Ona ima 20 i nešto godina to je ništa, jako je mlada i možda nije znala kako da reaguje, ali to ne opravdava da u nedelju kaže "da", a u sredu da se dva meseca gledala sa drugim. Filip je osoba koju ću uglavnom ovde da sačuvam, ali Teodora je neko sa kim se družim dve godine i znam da mi Filip neće zameriti - govorio je Anđelo.

