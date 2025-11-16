Bez dlake na jeziku: Janjuš ne može da veruje da Filipa niko nije osudio, Bebici sasuo surovu istinu o Teodori! (VIDEO)

Bez zadrške!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Za Filipa sam sve rekao, ali ću biti realan jer su ovde svi isti, a pogotovo žene. Ja razumem Filipa kao muškarac. Žene ne poštuju same sebe i svima im je on top jer se j*be sa svima. On je njima super i zato nikad neće naći momka i biti srećne. Filip ima minimalnu krivicu i niko ga nije terao da uđe u odnos od dve godine. Neko drugi da je na Filipovom mestu znaš kako bi ga k*rali. Ima žena koje sede pored muža i kažu da je Teodora k*rava, a kad ode muž na posao k*raju se sa strane. Filipu niko do sad nije nijednu reč rekao. Filip mi ne deluje direktno u ovom odnosu i kad se sve ovo desilo mi ne deluje da će sa njom biti u ozbiljnoj vezi. Za njega je devojka drugačijeg tipa, a on je u vezi samo iz zezanja. On zna da se zaljubi, ali ne mislim da je Teodora ta. On kad je u vezi u vezi je i veran je. Bebica i Teodora treba da se zahvale sami sebe jer se više neće miriti jer ako se vrate na staro nema smisla komentarisati ljubav u rijalitiju. Mislim da je Teodora bila sa njim iz koristi - govorio je Janjuš.

- Ja sam se malopre saosećao sa Bebicom kad je prvi nominovao jer sam gledao Bebicu i pomislio sam da su Miki i Kačavenda bili u tom trenutku isto bih reagovao jer sam isto ostavljen. Teodora ne može Bebicu da gleda očima, a čovek i dalje pokušava da joj dokaže da će ona da se zaj*be. Evo i da se desi, je l' ćete sutra biti sreća? Ako se vole neka budzu do kraja života zajedno, ali nigde veze. Sa Filipom sam jako dovar drug, smatram ga jako dobrim momkom, a njegove odnose neću da komentarišem. Teodora je jako dobra prema meni, nijedna uvreda i nikad mi ništa loše nije uradila. Filipa znam godinama, ostaviću njega - nastavio je Janjuš.

