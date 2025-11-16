AKTUELNO

Što želi, ona i ostvari: Lepi Mića se uopšte ne čudi Teodorinom potezu, javno pružio podršku njoj i Đukiću! (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobio Lepi Mića kako bi dao svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić

- Ovo nije za mene iznenađenje što je Teodora uradila, čak sam očekivao mnogo ranije da to uradi. Svako vredi jednom, a sr*nje i bruka ostaju doveka. Teodora već dve godine pravi priče, ali ovog puta se ne vraća. Ovo koliko on voli je realna stvar, ko god ti kaže da ti trebaš da se vratiš Teodora, taj je psihopata. Idi se leči i oporavi se, vrati se svojoj ženi i deci. Sve što se dešava, to je to. Teodoru boli k*rac u životu, ona je ušla u Elitu sa slikama sa Takijem i rekla da je to dobro za njenu kameru. Ona izgleda što želi, to i ostvari. Meni ništa nije uradila loše, ali njeni postupci su za svaku osobu. Jedino ova budala ovde je ovakve podržavao, i niko drugi. Mića će podržati Teodoru i Filipa, ali će s Filipom obaviti razgovor. Bebica govori da bi joj skinuo zvezde s neba, a ja bih joj j*bao mater na tim zvezdama - rekao je Mića, pa se osvrnuo na Filipa:

- U ozbiljnom svetu bi Filip do sada n*jebao debelo. Zamisli da ti dva meseca pričaš nekom da ti se sviđa, pa lete glave. Filip je jedan od retkih koji je tu za mene i on nema grešku prema meni, ali ja ću ga ostaviti naravno - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

