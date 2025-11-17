KLUPKO SE ODMOTAVA! Anitina drugarica bez dlake na jeziku progovorila o AFERI Maje i Filipa: Ja odgovorno tvrdim... (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su pevačicu drugaricu Anite Stanojlović, Tamaru Radman.

Tamara je ovom prilikom govorila o odnosu Filipa Đukića i Anite Stanojlović, a ubrzo se osvrnula i na Maju Marinković za koju se sumnja da je bila u nekoj vrsti ljubavnog odnosa sa Filipom.

- Oni su to nazvali kombinacijom, ali je to trajalo od ferbuara do jula. On je nju zvao na rođendan, a ona nije htela da ode, pa joj je slao ceo dan poruke da mora da dođe. Upoznao ju je sa celim društvom, viđali su se često, on nije bio pijan kad su se viđali. Ona je meni ostavila određene dokaze. Imam poruke gde joj Filip piše da dođe kod njega makar samo da se grle i maze. On se jako lepo ponašao rpema njoj. On je trgao iz depresije zbog Anđela u koju je upala. Dobijala je klipove on govori da bi on samo sa njom bio, da ima divna stopala, da je najlepša. On je nije izdvojio kao što je pričao pred sam ulazak. Ja sam bila i kod njega kući, zajedno smo i pili - rekla je Tamara.

- Zašto se unutra ogradio od nje? - pitao je Panda.

- Anita je iznela informaciju da je on bio intiman sa Majom. Ja odgovorno tvrdim da mi je Anita ispričala da joj je Filip ispričao da je bio sa Majom, ali da je bio sa njom pre njene nove zadnjice. Ona je spavala prethodnu noć kod Filipa i onda smo nas dve sutradan pile kafu, ne mogu da verujem da je izmislila. On je njoj rekao da je drukara, pa je l' ona rekla istinu ili laž?! Tu ima više situacija. On je u društvu koje ne voli Anitu i svi zajedno je ne gotive. On je lik koji je svestan da je ona pobednica i da će se svađati, ne može sa tim da se nosi. On je nju u izolaciji pitao da li je došla kao gost ili takmičar, da li je probudila kod njega da je gleda kako konkurenciju, ne znam - rekla je Tamara.

- On je rekao da n eželi da bude otac tuđem detetu - rekao je Panda.

- Ponizio je nju i svaku ženu koja je samohrana majka. Je l' to treba da znači da neko ko ima dete ne može da nastavi dalje? Ja poštujem da on želi svoju primarnu porodicu, ali način na koji je rekao ne podržavam - rekla je Tamara.

- Da li je on ovako postupio prema Aniti jer izgleda da ide na ozbiljno, a on još nije spreman na to? - pitao je Panda.

- Trebala je da mu žešće zameri i da ne komuniciraju. Ili je ušao spreman i namazan ili je toliko pogubljen da ni sam ne zna. Pati za devojkom koja je otišla u Ameriku, pa doziva Anitu, pa je završio sa Teodorom koja je zauzeta, ja mislim da ipak zna šta radi - rekla je Tamara.

Autor: A.Anđić