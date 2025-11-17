DRAMA! Matora i Bora sasuli jedno drugom sve u lice, obračun drma Belu kuću (VIDEO)

Haos!

Jovana Tomić Matora i Bora Santana ušli su u verbalni okršaj zbog raspodele budžeta.

- Je l' te napala Matora? - pitao je Bora.

- Mi smo imali sukob iz onog još - rekao je Filip.

- Ja sam prvu noć sa Mikijem išla da pljačkamo, a za mašinicu je bilo posle mesec dana i nisam te nikad opsovala. Ako je ružno za tu mašinicu sa kojom smo se šišali svi, mene boli ku*ac ako zameraš. Kako komentarišeš ljude koji prodaju parče hleba? - rekle je Matora.

- On meni ništa nije prodao, katastrofa - rekao je Bora.

- Boli me ku*ac za Železnik. Mi nismo drugari, mi se nismo ni tamo družili. Ne znam što si očekivao srednji budžet. Jovanu sam dala jer je izjavio nešto za sahranu moje majke, zato sam mu dala mali budžet - rekla je Matora.

- Ljudi iz kraja treba da se drže. Zašto si Luki i Terzi dala budžete veće? - pitao ej Bora.

- Jer su dobri prema meni. Terza mi je rekao samo jednu stvar. Luka me nije uvredi, Aneli jeste - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić