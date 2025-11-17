AKTUELNO

Zadruga

DRAMA! Matora i Bora sasuli jedno drugom sve u lice, obračun drma Belu kuću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Jovana Tomić Matora i Bora Santana ušli su u verbalni okršaj zbog raspodele budžeta.

- Je l' te napala Matora? - pitao je Bora.

- Mi smo imali sukob iz onog još - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam prvu noć sa Mikijem išla da pljačkamo, a za mašinicu je bilo posle mesec dana i nisam te nikad opsovala. Ako je ružno za tu mašinicu sa kojom smo se šišali svi, mene boli ku*ac ako zameraš. Kako komentarišeš ljude koji prodaju parče hleba? - rekle je Matora.

- On meni ništa nije prodao, katastrofa - rekao je Bora.

- Boli me ku*ac za Železnik. Mi nismo drugari, mi se nismo ni tamo družili. Ne znam što si očekivao srednji budžet. Jovanu sam dala jer je izjavio nešto za sahranu moje majke, zato sam mu dala mali budžet - rekla je Matora.

- Ljudi iz kraja treba da se drže. Zašto si Luki i Terzi dala budžete veće? - pitao ej Bora.

pročitajte još

LETE PARE NA SVE STRANE! Bora podivljao, pa zaratio sa Matorom! Tomićeva šokirala spuštanjem lopte sa Anđelom (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Jer su dobri prema meni. Terza mi je rekao samo jednu stvar. Luka me nije uvredi, Aneli jeste - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

pročitajte još

AU, KAKAV BLAM! Luka tvrdi da Aneli fale intimni odnosi sa njim, ona napravila HAOS (VIDEO)

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Netrpeljivost raste: Bebica i Miljana ušli u sukob! Jedno drugom sasuli sve u lice! (VIDEO)

Domaći

Bukti rat: Sofija i Marko konačno jedno drugom sasuli sve u lice! Ori se Bela kuća! (VIDEO)

Zadruga

ORI SE SPAVAĆA SOBA: Dača i Luka žestoko zaratili, sasuli jedan drugom sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Obračun trese Belu kuću! Dačo i Aneli zaratili, pale najteže uvrede na račun porodica: Asmin doleteo da reaguje (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje opkolilo Belu kuću: Asmin doleteo u pušionu da reguliše OBRAČUN Mine i Terze! (VIDEO)

Zadruga

TENZIJA RASTE: Aleksandra i Ivan jedno drugom sasuli sve u lice! On smatra da ga ne poštuje, ona mu poručila da je DAVEŽ! (VIDEO)