UBEĐENA DA JE ON KRIV ZA TO: Teodora smatra da je zbog Bebice najpakosnija takmičarka (VIDEO)

Nerelno!

Došlo je vreme da voditelj Milan Milošević otkrije takmičarima rezultate ankete za najpakosnijeg:

- Treće mesto je Anita - rekao je Milan.

- Ovo je zbog mog odnosa sa Anđelom od napolje. - rekla je Anita.

- Drugo mesto Ivan Marinković - rekao je Milan.

- Drago mi je, jesam pokazao sve najgore - rekao je Ivan.

- I prvo mesto je Teodora Delić - rekao je Milan.

- Očekivala sam , samo ovu situaciju vidim kao razlog za ovaj rezultat - rekla je Teoroda.

- Ovo ona radi sama, a mene to najviše i pogađa - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.