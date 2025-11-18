UBEĐENA DA JE ON KRIV ZA TO: Teodora smatra da je zbog Bebice najpakosnija takmičarka (VIDEO)

Nerelno!
Došlo je vreme da voditelj Milan Milošević otkrije takmičarima rezultate ankete za najpakosnijeg:
- Treće mesto je Anita - rekao je Milan.
- Ovo je zbog mog odnosa sa Anđelom od napolje. - rekla je Anita.
- Drugo mesto Ivan Marinković - rekao je Milan.
- Drago mi je, jesam pokazao sve najgore - rekao je Ivan.
- I prvo mesto je Teodora Delić - rekao je Milan.
- Očekivala sam , samo ovu situaciju vidim kao razlog za ovaj rezultat - rekla je Teoroda.
- Ovo ona radi sama, a mene to najviše i pogađa - rekao je Bebica.
Autor: N.B.