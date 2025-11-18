NE SUŠI OBRAZE! Bebica jeca ispred Teodore: Uvek možeš da mi se vratiš! (VIDEO)

Ne može da se sabere.

Nenad Marinković Bebica i Teodora Delić nastavili su da se raspravljaju u pušionici u sitne sate.

- Meni je žao što smo imali planove, ali smo dva inata, koji nismo hteli da sednemo i lepo pričamo - plakao je Bebica.

- Hoću da te vidim srećnu, ja znam da se ti više nikad nećeš pomiriti sa mnom, ja pokušavam to da shvatim. Ja kažem da sam pogrešio, nikad te ne krivim, hoću da ideš tamo gde ti je lepo - jecao je Nenad.

Onda je još jače zajecao i rekao da može uvek da mu se vrati.

- Uvek možeš da mi se vratiš. Ti ćeš za mene uvek biti jedina devojka na svetu, nikad ti neću želeti zlo i neću ti biti neprijatelj, uvek postojim za tebe - progovorio je kroz suze Bebica.

Autor: R.L.