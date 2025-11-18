Je l' misliš da bi normalna devojka bila sa tobom? Janjuš očitao lekciju Luki, pokušao da ga vrati na pravi put nakon Aneli (VIDEO)

Janjuš se kaje zbog svojih veza u rijalitiju!

U toku je "Igra istina", a Luka Vujović postavio je pitanje za Boru Santanu.

- Kome bi pre skinuo ribu, da je Anđelo sa Anitom ili Filip sa Majom? - pitao je Luka.

- Anđelu Anitu jer Maju gledam kao sestru i bliži sam sa Filipom. Asmine, sa kojom bi pre bi, Anita ili Maja? - pitao je Bora.

- Maja ima energiju baš ludačku. Ja kad sam čuo da će riba da muva frajera meni je to palo u vodu - rekao je Asmin.

- Ja sam rekla da ću pustiti da završi sa Aneli sto posto i da neću siliti ništa. Ko je rekao da ću se ja boriti - skočila je Anita.

- Janjuše, kakvo mišljenje imaš o Hani? - pitao je Asmin.

- Ona mi je baš ovako i delovala. Nije glupa i lepo priča. Luka upoznao sam te ovd eu rijalitiju i gledam sa tvoj bitisanje, da li misliš da bi ijedna normalna devojka bila sa tobom u vezi? - pitao je Janjuš.

- Ako pogledam moje ljubavne veze da. Ako gledamo ovde ne bi sa mnom trebala ni kafu da popije. Slažem se da je ovo toksičan odnos ako u 20 dana 10 puta raskineš. Janjuše isto pitanje za tebe. Da li si imao predrasude od strane devojaka zbog tvog odnosa sa Majom i Aneli? - pitao je Luka.

- Mene je bilo sramota odnosa svojih u rijalitiju. Ja nikad napolju nisam imao ovakve odnose kao ovde - rekao je Janjuš.

- Ja sam imala 23 godine, a ova 35 i ti porediš! Ajde bre, foliranti! - skočila je Maja.

- Imao sam predrasude naravno. Je l' te sramota da se nedeljno par puta zakuneš u oca i dete baš onako žustro? - pitao je Janjuš.

- Dešavalo mi se i sto posto si u pravu. Trebam da se sramim, ali dešavalo se da ufaketu to iznesem, nije lepo. Jovane rekao si da te Milosava nosi na grbači do Nove godine. Da ispadneš u decembru ili da nastaviš sa Milosavom - rekao je Luka.

- Nek misle da smo u strašnoj vezi, ništa strašno - rekao je Jovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić