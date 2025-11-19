Prati svaki njen korak: Alibaba se poverio Toši, ovo veče želi da ulepša samo jednoj takmičarki! (VIDEO)

Ogolio dušu!

Robot Toša stigao je na imanje u Šimanovcima kako bi porazgovarao sa takmičarima ''Elite 9'', a on je odmah sreo Asmina Durdžića i Daču Virijevića.

- Tošo, ko ti je pravio ovaj sako? Kao da je Grofica - rekao je Alibaba.

- Nije, šta ima? - upitao je Toša.

- Pa nešto nisam u elementu, a kad bi dobio viskija i četiri piva onda bi bilo odlično. Imaću after sa Aneli u izolaciji, pa ako želiš onda kaži - rekao je Alibaba.

- Ti mene gledaš kao točilicu - rekao je Toša.

- Fali mi vitamin - rekao je Alibaba.

- Onda ćemo da vidimo da li ćemo da rešimo situaciju - rekao je Toša.

- Onda ću se potrudti da budeš zadovoljan sa mnom, nikada te ne bih razočarao - rekao je Alibaba.

- Osećam setu i tugu u tvom glasu - rekao je Toša.

- Mogu da ti kažem da ću ujutru šutnuti loptu u centar, daću gol - rekao je Alibaba.

- Hajde Dačo, kaži mi neku tajnu - rekao je Toša.

- Alibabi se sviđa Maja - rekao je Dača.

- Ukoliko dobijem viski i pivo, onda ću priznati. Znam i njenu omiljenu boju i šta pije i šta voli, sve znam - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić