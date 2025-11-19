AKTUELNO

Zadruga

Prati svaki njen korak: Alibaba se poverio Toši, ovo veče želi da ulepša samo jednoj takmičarki! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ogolio dušu!

Robot Toša stigao je na imanje u Šimanovcima kako bi porazgovarao sa takmičarima ''Elite 9'', a on je odmah sreo Asmina Durdžića i Daču Virijevića.

- Tošo, ko ti je pravio ovaj sako? Kao da je Grofica - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Beže od Bebičinih pogleda: Filip i Teodora koriste svaki trenutak da budu zajedno! (VIDEO)

- Nije, šta ima? - upitao je Toša.

- Pa nešto nisam u elementu, a kad bi dobio viskija i četiri piva onda bi bilo odlično. Imaću after sa Aneli u izolaciji, pa ako želiš onda kaži - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene gledaš kao točilicu - rekao je Toša.

- Fali mi vitamin - rekao je Alibaba.

- Onda ćemo da vidimo da li ćemo da rešimo situaciju - rekao je Toša.

pročitajte još

Alibaba stari prevarant: Osmislio paklenu taktiku da se dodvori Maji, ostaviće vas u potpunom šoku! (VIDEO)

- Onda ću se potrudti da budeš zadovoljan sa mnom, nikada te ne bih razočarao - rekao je Alibaba.

- Osećam setu i tugu u tvom glasu - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogu da ti kažem da ću ujutru šutnuti loptu u centar, daću gol - rekao je Alibaba.

- Hajde Dačo, kaži mi neku tajnu - rekao je Toša.

pročitajte još

Kanališ se, ti si žena: Alibaba održao Aniti žestoku lekciju i zapušio joj usta, pa javno stao uz Aneli! (VIDEO)

- Alibabi se sviđa Maja - rekao je Dača.

- Ukoliko dobijem viski i pivo, onda ću priznati. Znam i njenu omiljenu boju i šta pije i šta voli, sve znam - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Neka dođe da se izljubimo kao ljudi: Bora pozvao Milicu Kemez na gala proslavu razvoda, dobrodošao je i njen novi dečko! (VIDEO)

Zadruga

Ja živim bez svog deteta tri godine, mogu bez svakoga: Alibaba menja boravak u rijalitiju iz korena, priznao šta je hteo od Maje! (VIDEO)

Zadruga

Plaši me da... Janjuš obavio s Tošom nikad emotivniji razgovor, pa priznao da se zaljubio! (VIDEO)

Domaći

Bora Santana se slomio na komade: U suzama se prisetio najtežih trenutaka, na ovaj dan je doneo odluku da se RAZVEDE od Milice Kemez! (VIDEO)

Zadruga

Hoće da dokaže da je veća riba od Sandre: Luka sumnja u Anelinu iskrenost, priznao šta oseća prema njoj (VIDEO)

Domaći

PREKINUO ĆUTNJU! Usred šuškanja o razvodu oglasio se muž Marije Mikić, uputio joj jasnu poruku