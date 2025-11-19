AKTUELNO

Zadruga

Svađa ili pomirenje? Ivan rešio da rizikuje i spremio igricu za Alibabu i Aneli, večeras će goreti sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Namazan!

Ivan Marinković osmislio je sjajnu ideju u koju su umešani Aneli Ahmić i Asmin Durdžić, te će ove noći pokušati da ih spoji prstenjem u Rajskom vrtu, ali je velika verovatnoća i da će ih posvađati.

Beže od Bebičinih pogleda: Filip i Teodora koriste svaki trenutak da budu zajedno! (VIDEO)

- Tošo moram da ti kažem da sam ja uzeo svo Anelino prstenje kada ih je bacila onog dana. Imam opciju da ti pozoveš Asmina preko obezbeđnja u Rajski i da im staviš poveze na oči ili to hoćeš da uradiš sutra - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde, čekaj da razmislim. Ideja ti je sjajna - rekao je Toša.

Od najvećih dušmana do najboljih prijatelja: Aneli i Asmin ne mogu da se odlepe jedno od drugog! (VIDEO)

- Odlično, zovi me obavezno. Kad budeš zvao Asmina, ja ću povesti Aneli - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

