OPAKE ČARI CRNE MAMBE: Maja se kao zmija uvija oko Filipa, on je vaćari po celom telu! (VIDEO)

Vrele scene!

Filip Đukić i Maja Marinković bili su jako prisni u kazinu, a on je i zaboravio da je do večeras pričao da je Teodora Delić devojka koja mu se dopada is a kojom planira da bude u ljubavnoj vezi.

Maja i Filip do jutarnjih časova ostali su sami u kazinu i uživali u hitovima koje je puštao DJ Neba. Njih dvoje su bili jako bliski, a Filip jr bez prestanka grlio, ljubio i dodirivao Maju, a da li će njihov odnos preći granicu prijateljstva ostaje da vidimo.

Autor: A. Nikolić