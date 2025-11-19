AKTUELNO

Haos na sve strane: Bori pala roletna zbog Boginje i Uroša, raspalio vređalicu i psuje na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Bora Santana poludeo je nakon što su ga takmičari optužili da je ukrao Urošu Staniću tri hiljade dinara, te je počeo da pravi haos po sobi, zbog čega je reagovalo i obezbeđenje.

- Ti si došao i na nama iskalio bes, ti mene mrziš - rekla je Boginja.

- Ko bre tebe mrzi klošarko jedna? - upitao je Bora.

- Ti si klošar - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napravio te gladan k*rac, najviše pića sam ti dao - rekao je Bora.

- Kunem se u majku da si uzeo pare Urošu, kunem se u tatu - rekla je Anastasija.

- Eto, sram te bilo ološu jedan - rekao je Uroš.

- On samo mene dira i mene vređa zato što je video da Boginja nije krpa koja će da se ljubi s njim - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- P*pušićeš ti k*rac mene da ti ne bih j*bao mamu - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

