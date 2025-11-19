Haos na sve strane: Bori pala roletna zbog Boginje i Uroša, raspalio vređalicu i psuje na sve strane! (VIDEO)

Neočekivano!
Bora Santana poludeo je nakon što su ga takmičari optužili da je ukrao Urošu Staniću tri hiljade dinara, te je počeo da pravi haos po sobi, zbog čega je reagovalo i obezbeđenje.
- Ti si došao i na nama iskalio bes, ti mene mrziš - rekla je Boginja.
- Ko bre tebe mrzi klošarko jedna? - upitao je Bora.
- Ti si klošar - rekla je Boginja.
- Napravio te gladan k*rac, najviše pića sam ti dao - rekao je Bora.
- Kunem se u majku da si uzeo pare Urošu, kunem se u tatu - rekla je Anastasija.
- Eto, sram te bilo ološu jedan - rekao je Uroš.
- On samo mene dira i mene vređa zato što je video da Boginja nije krpa koja će da se ljubi s njim - rekla je Boginja.
- P*pušićeš ti k*rac mene da ti ne bih j*bao mamu - rekao je Bora.
Autor: N.Panić