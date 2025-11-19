Od ovoga nema dalje: Luka i Aneli ratuju oko poklona od podrške! (VIDEO)

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen

Drama!

Luka Vujović i Aneli Ahmić ratovali su zbog poklona od podrške.

- Terza mi je samo rekao da idem protiv oca koji je bolestan... Stani, stani - govorio je Luka.

- Hoću samo jednu čašu - rekla je Aneli.

- Nisam reč progovorio sa Anitom - pravdao se Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoću da bacim ovo, nismo zajedno. Šapmanjca ćer isto da se rešiš - govorila je ona.

- Ne može, ne dam ti. Je l' ćeš to kod Asmina u krevet da nosiš? Je l' te nije sramota od Sanje i "The best"? - dodao je Luka.

- Mene je biriga. Ti si mi prsten skinuo sa ruke - nastavila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

