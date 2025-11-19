BUKTI RAT: Aneli i Asmin ušli u BRUTALAN verbalni okršaj, ona uputila niz optužbi na njegov račun, on joj odbrusio bez pardona! (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić nastavili su razgovor o svom odnosu, te su se dotakli njihove ćerke Nore.

- Meni veoma fali Nora, samo ja to ne pričam na svakom koraju - kazao je Asmin.

- Ne, nego je se setiš kad si na mestima gde smo bili svi zajedno - rekla je Aneli.

- Ja sam zbog nje ostavio sve, dete svoje. Zbog nje policiju nisam zvao, da ne bi bilo njoj još gore, jer znam da ima i bubreg bolestan - kazao je Asmin.

- Tri godine je Nora sa njom stalno, a tvoja mama nije toliko vezana za Noru - kazala je Aneli.

- Ona je svašta govorila za mene - dodao je Asmin.

- Da nisi govorio sve ono za nju, bilo bi drugačije, viđao bi i dete - rekla je Aneli.

- Grofica mora da bude svesna toga da se oko deteta pitamo ti i ja, to je jedina činjenica. Neka dođe Nora da bude kod moje majke da uradi preglede ako treba kod doktira, možda moja majka pati da bude sa Norom - kazao je Asmin.

- Ne može malo dete da bude tek tako negde i da ide od kuće, nije to lako - rekla je Aneli.

- Aneli, ne možeš da budeš dobra sa mnom dok se tako ponašaš. Ja imam dete sa tobom i ne možeš da se ponašaš kao ku*ve neke - kazao je Asmin.

- Ne, to nije istina. Ti si lagao da sam ja u Austiriji bila po afterima - rekla je Aneli.

- Ti si majka mog deteta i moraš da me poštuješ kao Norinog oca. Ima veću težinu tvoj postupak, nego moj - rekao je Asmin.

- Ti si u prošlosti to konzumirao sve što se konzumira po afterima i to u našoj kući isto tako - kazala je Aneli.

- Nemoj da izmišljaš! Nemoj da lažeš više i da bacaš ljagu na mene. Nameštaš me stalno, lažima želiš da me namestiš - kazao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.