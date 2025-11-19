MEŠAŠ SE U TUĐU VEZU: Bebica promenio sve boje, ušao u brutalan sukob sa Filipom! (VIDEO)

Sve se trese!
Nenad Macanović Bebica nastavio je žestok verbalni okršaj sa Filipom Đukićem.
- Našao si da se mešaš u tuđu vezu - rekao je Bebica.
- Krmelju debeli, ko te je vaspitao da budeš takav smrad? - upitao je Filip.
- Tvoja mama - istakao je Bebica.
- Pi*ko jedna. Moj ku*ac veći od tebe kad se digne. Riba te je ostavila, nemaš nikakav ku*ac - rekao je Filip.
- Pitaj mamu kakav mi je, pe*erčino u pe*erskom odelu - dodao je Bebica.
- U tom pe*erskom odelu se tvoja devojka zaljubila u mene - kazao je Filip.
Autor: S.Z.