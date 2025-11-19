AKTUELNO

Zadruga

MEŠAŠ SE U TUĐU VEZU: Bebica promenio sve boje, ušao u brutalan sukob sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve se trese!

Nenad Macanović Bebica nastavio je žestok verbalni okršaj sa Filipom Đukićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Našao si da se mešaš u tuđu vezu - rekao je Bebica.

- Krmelju debeli, ko te je vaspitao da budeš takav smrad? - upitao je Filip.

- Tvoja mama - istakao je Bebica.

- Pi*ko jedna. Moj ku*ac veći od tebe kad se digne. Riba te je ostavila, nemaš nikakav ku*ac - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitaj mamu kakav mi je, pe*erčino u pe*erskom odelu - dodao je Bebica.

- U tom pe*erskom odelu se tvoja devojka zaljubila u mene - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

