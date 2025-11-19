AKTUELNO

Zadruga

Pobeći će glavom bez obzira: Miljana sigurna da Đukića više ne zanima preljubnica Teodora jer ne želi da se zamera Bebici! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Situacija se menja iz minuta u minut!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelj Bora Santana ugostio je Miljanu Kulić koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

pročitajte još

Možda pogledam u prolazu: Anita nastavila da raskrinkava Luku i njegove namere, Aneli hladna kao led! (VIDEO)

- Ja kada sam ovo uradila Zoli, bila sam istog momenta diskvalifikovana. Ja da sam ovo uradila, znate kako bi ukućani komentarisali. Teodora ne voli Bebicu, dok njegova ljubav prelazi u opsednutost totalno. On je zvao Maju, prepoznao je Anitu, a mene navodno nije prepoznao. To je bio sinoć njegov performans i zamišljali smo ga svi baš kao što je radio sinoć Đukiću. Što se tiče Teodore, ona ga je koristila za honorar i ulazak ovde kao i ona njega. Ukoliko više devojka ne želi da bude s njim, treba da je pusti na miru, ali on je bolestan. Istina je da su Maja i Filip cele noći igrali prisno, ali apsolutno nema razlike od ostalih devojaka. Njima je bilo ponuđeno da ne rade to i rekla sam i Teodori i Filipu da ne rade to pred njim već da im dam moj krevet, ali oni su prekoputa njega spavali i on je gledao, te je u jednom momentu skočio iz kreveta i uradio šta je uradio - otkriva Miljana, pa dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

- Njegova ljubav je bolest i to je strašno. Filip je cele noći flertovao sa Majom i cele noći se ljubio s njom da bi deset minuta posle toga rekao da ga zanima Teodora. Moram da kažem da ove k*rve su 99 posto k*rve, zamisli kad se Sofija i Mina raspravljaju. U moru ovih prostitutki, ja se ne pronalazim. One su ljubomorne na mene, kao što je Anita i sama rekla, a Teodora nikad nije ušla u odnos s Bebicom da nije bivši momak Miljane Kulić - rekla je Miljana.

pročitajte još

Uvek pun informacija: Dača progovorio o svim gorućim temama u Eliti, takmičarima se ne piše dobro! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Misliš li da će Filip i Teodora završiti zajedno? - upitao je Bora.

- Ne, zato što će se Filip iz ovoga pobeći glavom bez obzira jer se plaši da mu psihopata ne otvori glavu na spavanju. Teodora će podleći pritisku jer je uplašio i pomiriće se s njim - rekla je Miljana.

pročitajte još

Karambol u Eliti: Teodora sve zakuvala bez imalo blama! Đukić doživeo pomračenje i vređao Bebicu iz petnih žila (VIDEO)

- Neću podleći nikakvom pritisku, znam koji je njegov cilj i želi da ja ne budem srećna i ni sa kim. Mora svima da bude jasno da nikada više neću biti sa psihopatom u odnosu -rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pobegao glavom bez obzira: Nakon buđenja uz poljupce, Ivan pokušao da pronađe mir bez Sare! (VIDEO)

Zadruga

TAKO BLIZU, A TAKO DALEKO! Aneli i Janjuš ušli u izolaciju BEZ REČI, pa zaspali u odvojenim krevetima! (VIDEO)

Domaći

ŠEJLA ZONIĆ JE POBEDNICA ZVEZDA GRANDA! ONA JE OSVOJILA PREKO 130 HILJADA GLASOVA!

Domaći

ONA ŽELI SAMO PARE: Bajo se oglasio za Pink.rs nakon ponovnog zbližavanja Aneli i Luke, istakao da će pobeći glavom bez obzira jer je ostao ŠVORC, pa

Zadruga

Okreće novi list: Aneli rešila da promeni život iz korena, ne želi nikakvu komunikaciju sa Janjušem! (VIDEO)

Politika

SPECIJALNA EMISIJA povodom skupa u Sremskoj Mitrovici i usvajanja DEKLARACIJE o Vojvodini! Krstić: Danas je dan Sretenje kad ljudi vole da se sretnu,