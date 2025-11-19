Pobeći će glavom bez obzira: Miljana sigurna da Đukića više ne zanima preljubnica Teodora jer ne želi da se zamera Bebici! (VIDEO)

Situacija se menja iz minuta u minut!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelj Bora Santana ugostio je Miljanu Kulić koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Ja kada sam ovo uradila Zoli, bila sam istog momenta diskvalifikovana. Ja da sam ovo uradila, znate kako bi ukućani komentarisali. Teodora ne voli Bebicu, dok njegova ljubav prelazi u opsednutost totalno. On je zvao Maju, prepoznao je Anitu, a mene navodno nije prepoznao. To je bio sinoć njegov performans i zamišljali smo ga svi baš kao što je radio sinoć Đukiću. Što se tiče Teodore, ona ga je koristila za honorar i ulazak ovde kao i ona njega. Ukoliko više devojka ne želi da bude s njim, treba da je pusti na miru, ali on je bolestan. Istina je da su Maja i Filip cele noći igrali prisno, ali apsolutno nema razlike od ostalih devojaka. Njima je bilo ponuđeno da ne rade to i rekla sam i Teodori i Filipu da ne rade to pred njim već da im dam moj krevet, ali oni su prekoputa njega spavali i on je gledao, te je u jednom momentu skočio iz kreveta i uradio šta je uradio - otkriva Miljana, pa dodaje:

- Njegova ljubav je bolest i to je strašno. Filip je cele noći flertovao sa Majom i cele noći se ljubio s njom da bi deset minuta posle toga rekao da ga zanima Teodora. Moram da kažem da ove k*rve su 99 posto k*rve, zamisli kad se Sofija i Mina raspravljaju. U moru ovih prostitutki, ja se ne pronalazim. One su ljubomorne na mene, kao što je Anita i sama rekla, a Teodora nikad nije ušla u odnos s Bebicom da nije bivši momak Miljane Kulić - rekla je Miljana.

- Misliš li da će Filip i Teodora završiti zajedno? - upitao je Bora.

- Ne, zato što će se Filip iz ovoga pobeći glavom bez obzira jer se plaši da mu psihopata ne otvori glavu na spavanju. Teodora će podleći pritisku jer je uplašio i pomiriće se s njim - rekla je Miljana.

- Neću podleći nikakvom pritisku, znam koji je njegov cilj i želi da ja ne budem srećna i ni sa kim. Mora svima da bude jasno da nikada više neću biti sa psihopatom u odnosu -rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić