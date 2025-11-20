Šok nad šokovima: Pomirile se Maja i Aneli, najgusnije uvrede i brojne tužbe pale u vodu! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Zar je Anitina pojava izbrisala sve uvrede koje ste rekla jedna drugoj? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekla da mi sad prokomentarišemo situacije, a Anitina pojava mi je nebitna. Bilo ko da je u pitanju ja ću Luki da prebacujem. Malo sam kulirala koliko sam mogla da izdržim, ali naravno da ću da puknem. Reči se nisu zaboravile, ali da komentarišemo imamo prav - govorila je Aneli.

- Kad svi sedimo zajedno imamo pravo da komentarišemo. Mi jesmo na sudu, izgovarale smo katastrofalne reči, ali ne mogu nekoga da napadam na silu. Kad su Aneli i Luka bili potrčci ja ni tad nisam vređala. Mi ne provodimo vreme zajedno, ne družimo se, samo komentarišemo. Ja ne mogu da budem neiskrena, mene po ceo dan ovde u kući provociraju, a ja ljude van stola ne vidim. Molim civile da mi se van stola ne obraćaju - pričala je Maja.

- Ako imamo zajedničko mišljenje zašto ne bismo komentarisale? Ako počne nešto ponovo, mi ćemo ponovo da budemo u najvećem sukobu - dodala je Ahmićeva.

- Ja sam sa Asminom u mnogo boljim odnosima nego sa Aneli, ali kad je ona u pravu ja to kažem. Mene ne vodi zloba i sujeta - rekla je Maja.

- Ja sam Terzu naveo kao plemenitog, a ona je mene urnisala zbog toga. Tebe je Maja najstrašnije vređala. Ja ne vidim zlu krv od Anđela da bi uticao na vezu Aneli i mene, pa mi ne smeta da komentariše nešto. Ako ja kažem da me Anita ne zanima, ja onda imam pravo da komentarišem nešto sa Anitom, pa bi tako odnos bio normalan - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić