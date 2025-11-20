S pola snage: Maja u par poteza rešila sve ljubomorne dušmanke! (VIDEO)

Lagana kao pero!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Bravo Majo kraljice, kako si posle žurke rešila Minu, Teodoru i Anitu. Našle one da se igraju sa crnom mambom, samo gazi pun gas - glasilo je pitanje.

- Ja sam koliko toliko uzvratila, ali nisam želela da se nastavljam sa pijanim ljudima. Ne mogu očima da me gledaju, ja to osetim. Ja se njima ne bavim van crnog stola. Vidim da su gledaoci sve videli, hvala na tome. Ne mogu očima da me gledaju. Ja osećam konstante provokacije. Samo pijani to ispoljavaju jer ih ovako ne registrujem 2% jer su za mene vazduh - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić