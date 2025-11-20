AKTUELNO

Zadruga

S pola snage: Maja u par poteza rešila sve ljubomorne dušmanke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lagana kao pero!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

Totalno uništenje: Alibaba raskrinkao Teodorine kvarne namere prema Bebici! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Bravo Majo kraljice, kako si posle žurke rešila Minu, Teodoru i Anitu. Našle one da se igraju sa crnom mambom, samo gazi pun gas - glasilo je pitanje.

TEODORA VARALA BEBICU I PRE!? Bora obelodanio detalje AFERE Delićeve i OVOG cimera: Nastao MUK u kući (VIDEO)

- Ja sam koliko toliko uzvratila, ali nisam želela da se nastavljam sa pijanim ljudima. Ne mogu očima da me gledaju, ja to osetim. Ja se njima ne bavim van crnog stola. Vidim da su gledaoci sve videli, hvala na tome. Ne mogu očima da me gledaju. Ja osećam konstante provokacije. Samo pijani to ispoljavaju jer ih ovako ne registrujem 2% jer su za mene vazduh - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

